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Tickets für Peter und Mike Kraus in der Isarphilharmonie gewinnen

Von Peter Kraus' Hits der 1950er bis zur gemeinsamen Duett-Single "Für immer vereint": Peter und Mike Kraus bringen "Live Hoch 2" am Dienstag, den 25. Mai 2027, in die Isarphilharmonie München. Wir verlosen 2 x 2 Tickets für diesen besonderen Abend.
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Vater und Sohn gemeinsam auf der Bühne
Vater und Sohn gemeinsam auf der Bühne © Patrizia Berndt

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AZ-Vorteilswelt Logo Gewinnspiel: Peter und Mike Kraus

Wir verlosen 2 x 2 Tickets für das Konzert "Live hoch 2" von Peter und Mike Kraus am Dienstag, den 25. Mai 2027, in die Isarphilharmonie München.
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    Die Teilnahme ist bis Sonntag, 15.11., 23:59 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
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  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Rock ’n’ Roll im Doppelpack

Zwei Generationen, zwei musikalische Welten, eine Bühne: Mit "Live Hoch 2" gehen Peter Kraus und sein Sohn Mike 2027 erstmals gemeinsam auf Tour. Am 25. Mai 2027 gastieren sie in der Münchner Isarphilharmonie. Anlass ist ihre Duett-Single "Für immer vereint", ein ehrlicher Song über Zeit, Vergänglichkeit und Wertschätzung. Es ist ihr erstes gemeinsames musikalisches Statement und greift ein Thema auf, das im Alltag oft untergeht: Verbundenheit und das Bewusstsein, dass Zeit endlich ist. Dieser Gedanke prägt auch die Tour. Peter Kraus gehört zu den prägenden Persönlichkeiten der deutschen Musikgeschichte.

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Ein Abend voller Hits und Emotionen

Den neuen Abschnitt seiner Karriere gestaltet er bewusst gemeinsam mit seinem Sohn. Mike ist seit Jahren als Maler, Fotograf und Songwriter erfolgreich und hat aus dem, was er von seinem Vater mitbekommen hat, seinen eigenen musikalischen Weg entwickelt. Das Programm verbindet Peters unvergessene Hits der 1950er mit berührenden Duetten von Vater und Sohn und ehrlichen, charmanten Dialogen zwischen den beiden. Der Abend reicht von gefühlvoll bis rockig.

Tickets gibt es bei allen offiziellen Vorverkaufsstellen, zum Beispiel bei MyTicket, München Ticket und Eventim.

 

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