Tickets für Peter und Mike Kraus in der Isarphilharmonie gewinnen
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Rock ’n’ Roll im Doppelpack
Zwei Generationen, zwei musikalische Welten, eine Bühne: Mit "Live Hoch 2" gehen Peter Kraus und sein Sohn Mike 2027 erstmals gemeinsam auf Tour. Am 25. Mai 2027 gastieren sie in der Münchner Isarphilharmonie. Anlass ist ihre Duett-Single "Für immer vereint", ein ehrlicher Song über Zeit, Vergänglichkeit und Wertschätzung. Es ist ihr erstes gemeinsames musikalisches Statement und greift ein Thema auf, das im Alltag oft untergeht: Verbundenheit und das Bewusstsein, dass Zeit endlich ist. Dieser Gedanke prägt auch die Tour. Peter Kraus gehört zu den prägenden Persönlichkeiten der deutschen Musikgeschichte.
Ein Abend voller Hits und Emotionen
Den neuen Abschnitt seiner Karriere gestaltet er bewusst gemeinsam mit seinem Sohn. Mike ist seit Jahren als Maler, Fotograf und Songwriter erfolgreich und hat aus dem, was er von seinem Vater mitbekommen hat, seinen eigenen musikalischen Weg entwickelt. Das Programm verbindet Peters unvergessene Hits der 1950er mit berührenden Duetten von Vater und Sohn und ehrlichen, charmanten Dialogen zwischen den beiden. Der Abend reicht von gefühlvoll bis rockig.
Tickets gibt es bei allen offiziellen Vorverkaufsstellen, zum Beispiel bei MyTicket, München Ticket und Eventim.
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