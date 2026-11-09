Tickets für Max Raabe in der Isarphilharmonie gewinnen

Gewinnen Sie 3 x 2 Tickets für Max Raabe & Palastorchester am 24. November 2026 in der Münchner Isarphilharmonie. Ein Abend mit „Raabe“-Hits voller Swing, Noblesse und Humor – ganz im Stil der 30er Jahre.

09. November 2026 - 00:00 Uhr

Max Raabe kommt nach München und verspricht einen Abend, an den man sich gerne zurückerinnert.

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Wir verlosen 3 x 2 Tickets für das Konzert "Hummel streicheln" von Max Raabe und Palastorchester am Dienstag, den 24. November 2026, in der Isarphilharmonie München. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Mit Max Raabe die Hummel streicheln

Max Raabe, Bariton mit samtener Stimme und unerschütterlicher Noblesse, hat sich seit Jahrzehnten eine Nische erobert, die er mit niemandem teilen muss. Gemeinsam mit seinem 1986 gegründeten Palast Orchester erweckt er die Tanzmusik der Weimarer Republik zu neuem Leben. Und das mit einer Lakonie und Eleganz, die gleichzeitig zeitlos und herrlich anachronistisch wirkt. Ob Carnegie Hall oder Admiralspalast Berlin – das Publikum verfällt ihm, und das völlig ohne Widerstand. Am 23. und 24. November 2026 bringt er seinen unverwechselbaren Charme in die Münchner Isarphilharmonie.

Alte Schule, frischer Sound: Das Palastorchester macht aus Musik von damals einen Konzertabend von heute. © Gregor Hohenberg

Max Raabe liebt Tiere. Mit dem aktuellen Programm "Hummel streicheln" hat er sich musikalisch einen Wunsch erfüllt: Eine dicke weiche Hummel streicheln, das wäre doch was! Im Lied "Hummel" träumt er sich in ihre Welt, möchte dem Känguru Kekse in den Beutel tun oder an bestimmten Stellen mit Bibern Bäume fällen. Mit tierischem Spaß präsentiert er an diesem Abend zusammen mit dem Palastorchester beliebte "Raabe-Pop"-Hits über die Auswirkungen der Autokorrektur ("Nochmal von vorn"), das "Fahrrad fahrn" oder über den perfekten Moment, der verpennt wird, sowie zeitlose Original-Titel der 20er und 30er Jahre wie "Heute Nacht oder nie" oder "Wenn die Elisabeth".

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Während Max Raabe auf seine schräge, humorvolle Art durch das Programm führt, kann das geneigte Publikum sich zurücklehnen, abschalten und genießen.

Tickets sind erhältlich.