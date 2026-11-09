Tickets für Max Raabe in der Isarphilharmonie gewinnen

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Mit Max Raabe die Hummel streicheln
Max Raabe, Bariton mit samtener Stimme und unerschütterlicher Noblesse, hat sich seit Jahrzehnten eine Nische erobert, die er mit niemandem teilen muss. Gemeinsam mit seinem 1986 gegründeten Palast Orchester erweckt er die Tanzmusik der Weimarer Republik zu neuem Leben. Und das mit einer Lakonie und Eleganz, die gleichzeitig zeitlos und herrlich anachronistisch wirkt. Ob Carnegie Hall oder Admiralspalast Berlin – das Publikum verfällt ihm, und das völlig ohne Widerstand. Am 23. und 24. November 2026 bringt er seinen unverwechselbaren Charme in die Münchner Isarphilharmonie.
Max Raabe liebt Tiere. Mit dem aktuellen Programm "Hummel streicheln" hat er sich musikalisch einen Wunsch erfüllt: Eine dicke weiche Hummel streicheln, das wäre doch was! Im Lied "Hummel" träumt er sich in ihre Welt, möchte dem Känguru Kekse in den Beutel tun oder an bestimmten Stellen mit Bibern Bäume fällen. Mit tierischem Spaß präsentiert er an diesem Abend zusammen mit dem Palastorchester beliebte "Raabe-Pop"-Hits über die Auswirkungen der Autokorrektur ("Nochmal von vorn"), das "Fahrrad fahrn" oder über den perfekten Moment, der verpennt wird, sowie zeitlose Original-Titel der 20er und 30er Jahre wie "Heute Nacht oder nie" oder "Wenn die Elisabeth".
Während Max Raabe auf seine schräge, humorvolle Art durch das Programm führt, kann das geneigte Publikum sich zurücklehnen, abschalten und genießen.
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