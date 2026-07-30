Tickets für Lorde beim SUPERBLOOM Festival gewinnen

Die Abendzeitung und das SUPERBLOOM Festival verlosen 1 x 2 Karten für das Konzert von Lorde beim SUPERBLOOM Festival am 31. August 2026.

30. Juli 2026 - 11:00 Uhr

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Die Neuseeländerin hat mit 16 Jahren die Popwelt auf den Kopf gestellt und spricht bis heute Millionen an.

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Die Abendzeitung verlost gemeinsam mit dem SUPERBLOOM Festival 1 × 2 Tickets für das SUPERBLOOM Konzert mit Lorde, Lykke Li und Audrey Hobert am 31. August 2026. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Das SUPERBLOOM Festival kehrt 2026 zurück nach München und verwandelt den Olympiapark erneut in einen Ort voller Musik, Kultur und unvergesslicher Erlebnisse.

Das Olympiapark-Gelände wird zur Festivalbühne. © ©spndlr.media

Mit einem abwechslungsreichen Mix aus internationalen Superstars und aufstrebenden Newcomerinnen und Newcomern verspricht das Festival auch in diesem Jahr einzigartige Momente. Vom 31.08 bis zum 02.09 erwarten die Besucherinnen und Besucher neben den Experience Days exklusive Live-Konzerte.

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Ein besonderer Höhepunkt des diesjährigen Festivals ist das Konzert von Lorde am 31.08.2026. Mit ihrem genreübergreifenden Sound und ihrem introspektiven Songwriting zählt die neuseeländische Musikerin zu den absoluten Highlights des Line-ups. Bereits vor ihrem Auftritt sorgen Lykke Li und Audrey Hobert für musikalische Highlights. Die schwedische Sängerin Lykke Li begeistert mit atmosphärischen Melodien und emotionaler Tiefe, während Audrey Hobert mit frischem Sound und vielversprechender Bühnenpräsenz zu den spannendsten Newcomerinnen und Newcomer des Line-ups zählt.

Mehr Infos zum Festival und zum vollständigen Line-up gibt es auf der offiziellen .