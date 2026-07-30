Tickets für Lewis Capaldi beim SUPERBLOOM Festival gewinnen

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Auch 2026 wird München wieder zum Treffpunkt für Musikfans: Das SUPERBLOOM Festival bringt internationale Top-Acts und einzigartige Festivalmomente in den Olympiapark.
Das SUPERBLOOM Festival bringt wieder internationale Musikstars und außergewöhnliche Erlebnisse nach München. Im Olympiapark erwarten die Besucherinnen und Besucher fünf Tage voller Musik, Inspiration und Entertainment.
Zu den großen Highlights zählt in diesem Jahr Lewis Capaldi. Mit seinen emotionalen Songs, seiner authentischen Art und emotionaler Tiefe begeistert der schottische Singer-Songwriter Millionen Fans weltweit und sorgt garantiert für Gänsehautmomente. Doch damit nicht genug: Auch Bastille bringen mit ihren cineastischen Indie-Pop-Hymnen und energiegeladenen Live-Shows Festivalstimmung auf die Bühne. Komplettiert wird das Line-up des zweiten SUPERBLOOM Concerts durch Jessie Murph, die mit ihrer markanten Mischung aus R&B, Country und Hip-Hop zu den spannendsten Newcomerinnen der internationalen Musikszene zählt. Gemeinsam versprechen die drei Acts einen unvergesslichen Konzertabend voller musikalischer Highlights.
Mehr Infos zum Festival und zum vollständigen Line-up gibt es auf der offiziellen SUPERBLOOM Festival Website.
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