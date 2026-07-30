Tickets für Lewis Capaldi beim SUPERBLOOM Festival gewinnen

Die Abendzeitung und das SUPERBLOOM Festival verlosen 1 x 2 Karten für das Konzert von Lewis Capaldi beim SUPERBLOOM Festival am 02. September 2026.

30. Juli 2026 - 11:00 Uhr

Lewis Capaldi ist ein talentierter Musiker, der durch seine berührende Balladen und intensive Emotionen in der Popmusik bekannt ist.

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Die Abendzeitung verlost gemeinsam mit dem SUPERBLOOM Festival 1 × 2 Tickets für das SUPERBLOOM Konzert am 02.09.2026 mit Lewis Capaldi, Bastille und Jessie Murph. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Auch 2026 wird München wieder zum Treffpunkt für Musikfans: Das SUPERBLOOM Festival bringt internationale Top-Acts und einzigartige Festivalmomente in den Olympiapark.

Das SUPERBLOOM Festival bringt wieder internationale Musikstars und außergewöhnliche Erlebnisse nach München. Im Olympiapark erwarten die Besucherinnen und Besucher fünf Tage voller Musik, Inspiration und Entertainment.

Festivalfans genießen das Wochenende. © Adam Haranghy

Zu den großen Highlights zählt in diesem Jahr Lewis Capaldi. Mit seinen emotionalen Songs, seiner authentischen Art und emotionaler Tiefe begeistert der schottische Singer-Songwriter Millionen Fans weltweit und sorgt garantiert für Gänsehautmomente. Doch damit nicht genug: Auch Bastille bringen mit ihren cineastischen Indie-Pop-Hymnen und energiegeladenen Live-Shows Festivalstimmung auf die Bühne. Komplettiert wird das Line-up des zweiten SUPERBLOOM Concerts durch Jessie Murph, die mit ihrer markanten Mischung aus R&B, Country und Hip-Hop zu den spannendsten Newcomerinnen der internationalen Musikszene zählt. Gemeinsam versprechen die drei Acts einen unvergesslichen Konzertabend voller musikalischer Highlights.

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Mehr Infos zum Festival und zum vollständigen Line-up gibt es auf der offiziellen .