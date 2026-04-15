Tickets für "Gartenlust" in den Schlössern Schleißheim gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Die drei Schleißheimer Schlösser stehen inmitten einer der schönsten Parkanlagen Europas. Zwei Teile hiervon, das berühmte Gartenparterre am Neuen Schloss und der daneben liegende englische Landschaftspark, mit den vielen prächtigen Bäumen, Alleen und Kanälen, bieten heuer zum zehnten Mal die Kulisse für eine der größten deutschen Gartenausstellungen – die GartenLust auf den Schlössern Schleißheim.
Vielfalt zum Jubiläum
Zum Jubiläum kommen an die 200 Aussteller in das weitläufige Gelände und bauen dort ihre liebevoll dekorierten Stände auf. Sie präsentieren den Besuchern Pflanzen in großer Auswahl, alles für den Garten, von der Sitzgruppe über Grills bis hin zum Rasenmäher und vielem mehr. Kunst und Kunsthandwerk, ansprechende Deko für drinnen und draußen, ein gesundes Maß an Textil- und Schmuckdesign sowie eine große Auswahl an Kulinarik werden ebenfalls angeboten. Die Gastronomie ist im Jubiläumsjahr besonders spannend und abwechslungsreich.
Entgegen dem Trend vieler Veranstalter am Rahmenprogramm zu sparen, geht die GartenLust einen anderen Weg und baut das Angebot weiter aus: Neben der Live-Musik werden noch mehr interessante Vorträge angeboten. Beim Kinderprogramm dürfen sich die kleineren Besucher auf phantasievolle Schminkerinnen, Kinderyoga, einen großen Seifenblasen- und Kreativ-Workshop und zwei tolle Hüpfburgen freuen. In der Gastronomie ist von gut bürgerlich, asiatisch bis hin zu italienischen Spezialitäten alles vorhanden.
In diesem Ambiente mit solch abwechslungsreichem Angebot lassen sich schöne, erholsame Stunden verbringen. Fernab von unpersönlichen Geschäften in Gewerbegebieten kann der Besucher hier flanieren, genießen, sich informieren und nach Lust und Laune einkaufen.
Öffnungszeiten:
Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr
Eintritt:
12,00 Euro, 4-Tagesticket 18,00 Euro – Jugendliche bis 16 Jahre frei
- Themen:
- Vorteilswelt
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen