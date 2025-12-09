Zirkus Waterland: Tickets für die Premieren-Show gewinnen
Eine geheimnisvolle Insel zwischen Himmel und Meer, Piraten, Clowns und Meerjungfrauen, die sich dort begegnen – und eine wundersame Liebesgeschichte. Nur noch gut eine Woche, dann bringt der ukrainische Nationalzirkus "Waterland", sein zauberhaftes Zirkus- und Akrobatikspektakel mit rund 30 Artisten, für dreieinhalb Wochen nach München (18. Dezember bis 11. Januar 2026). Europas einziger Wasserzirkus, den es seit 25 Jahren gibt, und der eine poetische, aufwendig inszenierte Show mitbringt, reist mit elf Lastwagen an und wird drei Tage lang auf der Festwiese in Pasing aufgebaut.
120.000 Liter Wasser befinden sich am Ende im runden Becken unter der Manege. Unter der Zirkuskuppel schweben bis zu 30.000 Liter Wasser in der Luft. Und Hunderte leuchtende Fontänen verwandeln die Bühne in ein schillerndes Schauspiel aus Farben und Formen, während Artisten in fantasievollen Kostümen auf dem Hochseil schweben, kunstspringen, auf dem Wasser tanzen und jonglieren. Der Zirkus verzichtet auf Tiere, dafür verwandelt sich die Manege mit einem Aquaballett auch in eine Unterwasserwelt.
Ukrainische Spitzenartistik auf Tour
Viele der Artistinnen und Artisten sind ukrainische Meister in Sportakrobatik, Eiskunstlauf, Kunstturnen oder Trampolinspringen. Die jüngste ist 22 Jahre alt und Ballerina, die älteste ist 46, sagt Direktor Dmytro Trunov. Der Kiewer Nationalzirkus, der ursprünglich ein stationärer Zirkus war, entwickelte nach dem russischen Überfall auf die Ukraine eine Wandershow (das Zelt hat Platz für rund 850 Zuschauer jeden Alters). Seit Anfang 2025 hat Waterland seinen Sitz in Polen.
Info: "Waterland – Feenwelt auf dem Wasser" gastiert von Donnerstag, 18. Dezember, bis Sonntag, 11. Januar 2026, auf der Festwiese an der Silberdistelstraße in Pasing (außer 22.-24. Dezember). Es gibt je eine Nachmittags- und eine Abendvorstellung. Tickets kosten je nach Kategorie 26 bis 47,59 Euro (Kinder, Studierende und Senioren ab 21 Euro). Buchen können Sie hier.
