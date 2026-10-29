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Tickets für die WinterLust auf den Schleißheimer Schlössern gewinnen

In den letzten Jahren hat sich die WinterLust auf den Schleißheimer Schlössern zu einer der größten und schönsten voradventlichen Verkaufsausstellungen Deutschlands entwickelt. Die Abendzeitung verlost 5 x 2 Tageskarten für die Veranstaltung – jetzt mitmachen und gewinnen.
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Die außergewöhnliche Vielfalt macht den besonderen Reiz der WinterLust aus.
Die außergewöhnliche Vielfalt macht den besonderen Reiz der WinterLust aus. © WinterLust Schleißheim

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AZ-Vorteilswelt Logo Gewinnspiel: WinterLust 2026

Die Abendzeitung verlost 5 x 2 Tageskarten für die Veranstaltung "WinterLust" auf den Schleißheimer Schlössern.
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    Die Teilnahme ist bis Mittwoch, 04.11., 23:59 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Das prachtvolle Schlossgelände mit dem Innenhof des Alten Schlosses und dem Gartenparterre vor dem Neuen Schloss bietet dafür eine unvergleichliche Kulisse. Die gesamte Schlossanlage wird dieses Jahr vom 12. bis 15. November mit hunderten von Scheinwerfern und kilometerlangen Lichterketten, beleuchteten Christbäumen und stimmungsvollen Lichtinstallationen festlich in Szene gesetzt, so dass eine einzigartige vorweihnachtliche Atmosphäre entsteht.

In diesem besonderen Rahmen präsentiert sich die WinterLust mit einer spannenden Mischung aus rund 170 Verkaufsausstellern. Sie finden sich in den wunderschönen Museumsräumen des Alten Schlosses, im Gartenparterre und in rund 30 dekorierten Pagoden.

In den letzten Jahren hat sich die WinterLust auf den Schleißheimer Schlössern zu einer der größten und schönsten voradventlichen Verkaufsausstellungen Deutschlands entwickelt.
In den letzten Jahren hat sich die WinterLust auf den Schleißheimer Schlössern zu einer der größten und schönsten voradventlichen Verkaufsausstellungen Deutschlands entwickelt. © WinterLust Schleißheim

Das Angebot ist vielfältig: Advents- und Weihnachtsdekorationen, besondere Weihnachtsgeschenke, Kunsthandwerk, Schmuck- und Textildesign sowie interessante Aussteller rund um den Garten im Winter laden zum Entdecken und Stöbern ein. Diese außergewöhnliche Vielfalt macht den besonderen Reiz der WinterLust aus.

Auch das Gastronomieangebot ist einen Besuch wert. Österreichische, bayerische, südamerikanische, italienische und elsässische Spezialitäten sorgen für kulinarische Vielfalt. Dazu gibt es hochwertige Glühweine, süße Leckereien und vieles mehr.

Das prachtvolle Schlossgelände mit dem Innenhof des Alten Schlosses.
Das prachtvolle Schlossgelände mit dem Innenhof des Alten Schlosses. © WinterLust Schleißheim

Wie immer erwartet die Besucher außerdem ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm: adventliche Blechblasmusik, ein nostalgisches Kinderkarussell, spannende Fachvorträge, Workshops sowie ein tolles Kinderprogramm. Ein besonderes Highlight sind die kinderfreundlichen Perchten.

Öffnungszeiten: 12. bis 15. November jeweils 11 bis 20 Uhr
Eintritt: Tageskarte 12 Euro; Dauerkarte 18 Euro (Jugendliche bis 16 Jahre frei)
Weitere Infos unter www.winterlust.eu

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