Tickets für die Vorstellung von Romeo & Julia gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Das Musical "Romeo & Julia – Liebe ist alles" geht mit seiner Originalproduktion erstmals auf große Tournee. Mehr als 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer haben die Inszenierung bereits im Berliner Theater des Westens gesehen. Das Kreativ-Duo Peter Plate und Ulf Leo Sommer verbindet darin Shakespeares Klassiker mit modernen Popsongs und emotionalen Arien.
Die Dialoge basieren auf der historischen Schlegel-Übersetzung des Originaltexts. Dazu kommen neue Songs und der Rosenstolz-Hit "Liebe ist alles", der dem Musical seinen Namen gibt. Moderne Choreografien, aufwendiges Licht- und Bühnendesign sowie Kostüme im Stil der elisabethanischen Zeit ergänzen die Inszenierung. Neben der tragischen Liebesgeschichte spielen auch Humor und die widersprüchlichen Charaktere eine wichtige Rolle.
Peter Plate und Ulf Leo Sommer sind seit den 1990er-Jahren als Songwriter und Produzenten erfolgreich. Neben Hits für Rosenstolz schrieben sie unter anderem Songs für Sarah Connor und Musik für die Musicalproduktionen "Ku’damm 56" und "Ku’damm 59".
Zum Kreativteam gehören außerdem Regisseur Christoph Drewitz, Choreograf Jonathan Huor sowie Lichtdesigner Tim Deiling und Bühnen- und Kostümdesigner Andrew D. Edwards.
- Themen:
- München
- Vorteilswelt
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen