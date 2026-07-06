Tickets für die Sommernacht der italienischen Klassiker gewinnen

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Ein Konzertabend voller Emotionen, Virtuosität und unvergesslicher Melodien.
Ein Konzertabend voller Emotionen, Virtuosität und unvergesslicher Melodien. © Artino Events

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    Die Teilnahme ist bis Sonntag, 12.07., 23:59 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Erleben Sie einen Sommerabend voller italienischer Opernkunst, großer Emotionen und unvergesslicher Melodien. Das ORCHESTRA DI TEATRO D'OPERA ITALIANA nimmt Sie mit auf eine musikalische Reise nach „Bella Italia“ und präsentiert die bekanntesten Arien, Duette und Chöre der italienischen Opernliteratur, ergänzt durch neapolitanische Canzoni und beliebte Evergreens.

Freuen Sie sich auf berühmte Werke wie „Nessun dorma“, „La donna è mobile“, „Brindisi“, „’O sole mio“, „Santa Lucia“, „Funiculì, Funiculà“, „Mamma“, „Caruso“, „Marina,“, „L´ italiano“. Internationale Solisten aus renommierten Opernhäusern wie der Oper Rom, der Mailänder Scala, dem Teatro Regio di Parma und dem Mozarteum Salzburg verleihen diesem Konzertabend Authentizität, Ausdruckskraft und den unverwechselbaren Klang des italienischen Belcanto.

Unter der musikalischen Leitung des jungen Dirigenten und Geigensolisten Bogdan Costache entsteht gemeinsam mit dem ORCHESTRA DI TEATRO D'OPERA ITALIANA ein mitreißendes Konzerterlebnis voller Leidenschaft, Virtuosität und italienischem Flair.

Lassen Sie sich von großen Stimmen, berühmten Melodien und mediterraner Atmosphäre verzaubern und genießen Sie ein Stück Italien am 4. August 2026, Beginn 20,00 Uhr im Brunnenhof der Residenz München und am 5. August 2026, Beginn 19.00 Uhr auf der Burg Trausnitz in Landshut.

Sichern Sie sich jetzt hier Ihre Tickets und freuen Sie sich auf einen außergewöhnlichen Konzertabend.

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