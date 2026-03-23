Tickets für die Show "The Night of the Jumps" gewinnen

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NIGHT of the JUMPs feiert am 12. April 2025 in der Münchner Olympiahalle seinen Saisonauftakt. Aufgrund der hohen Nachfrage wird NIGHT of the JUMPs für eine weitere Show am 25. April 2026 nach München zurückkehren. Der allgemeine Vorverkauf für die größte internationale Freestyle MX-Serie der NIGHT of the JUMPs startet am Samstag, 12. April 2025 um 10:00 Uhr.
Das Hallenspektakel verbindet in einer einzigartigen Mischung internationalen Spitzensport mit atemberaubenden Showelementen aus Pyro- sowie Lichttechnik und begeistert seit über 20 Jahren Kinder, Familien und Motorsport-Fans auf der ganzen Welt.
Adrenalinschübe sind garantiert, sobald die Sportler der NIGHT of the JUMPs auf ihren Motocross-Maschinen in 12 Metern Höhe bis zu 25 Meter weit durch die Arenen fliegen und vollführen dabei halsbrecherische Tricks mit Namen wie "Tsunami", "Deadbody", "Hartattack", "Superman", "California Rolls" oder "Shaolin".
Mit Weltrekorden, Trick-Premieren sowie spektakulären Hochleistungen setzt die NIGHT of the JUMPs erneut neue Maßstäbe und begeisterte bereits über drei Millionen Fans auf der ganzen Welt. Mehr Action bietet keine FMX-Serie der Welt.
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