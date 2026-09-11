Tickets für die Show “D.I.S.C.O” im GOP gewinnen

Die Abendzeitung verlost pro Abend 5 x 2 Eintrittskarten für aktuelle Show “D.I.S.C.O” vom 15. bis 17. September 2026 im GOP Varieté-Theater München.

11. September 2026 - 18:05 Uhr

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Glitzer, Glamour und spektakuläre Artistik: Die 70er sind zurück im GOP.

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Die Abendzeitung verlost pro Abend 5 x 2 Eintrittskarten für aktuelle Show “D.I.S.C.O” für den Zeitraum des 15. bis 17. September 2026, jeweils um 20 Uhr im GOP Varieté-Theater München. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Schlaghosen, Glitter, wilde Frisuren und natürlich die großen Disco-Hits: Die 70er sind zurück – allerdings nicht ganz so, wie man sie vielleicht erwartet. Im GOP wird die legendäre Ära ordentlich aufgemischt und mit moderner Artistik, Musik und jeder Menge Tempo ins Hier und Heute in die Show " " katapultiert.

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Unter dem Motto "virtuos, famos, vielfältig bunt und verdammt cool" verbindet die neue Show die unverkennbare Ästhetik der Disco-Jahre mit zeitgenössischer Artistik. Unvergessene Smash-Hits werden dabei neu interpretiert und sorgen für den passenden Sound zu einer Show, bei der Stillstehen definitiv schwerfällt. Mitwippen, Mittanzen und Mitfiebern ist ausdrücklich erlaubt.

Disco, Akrobatik und jede Menge Lebensfreude: Im GOP wird die Vergangenheit neu interpretiert. © Ralf Mohr

Auf der Bühne steht ein multitalentiertes Ensemble internationaler Künstlerinnen und Künstler, das mit beeindruckender Akrobatik für spektakuläre Momente sorgt. Ob atemberaubende Körperbeherrschung, rasante Bewegungen oder verblüffende artistische Kunststücke – die Show verbindet die unterschiedlichen Disziplinen zu einem abwechslungsreichen Gesamterlebnis.

Wenn Retro auf moderne Artistik trifft

Für den passenden Live-Sound sorgen Maja und Benni vom Duo As Manko. Mit ihrer Musik begleiten sie die artistischen Darbietungen nicht nur, sondern geben der Show ihren ganz eigenen Rhythmus und bringen das Disco-Gefühl direkt auf die Bühne.

Retro-Look, Live-Musik und atemberaubende Akrobatik auf der GOP-Bühne. © Ralf Mohr

Statt einem nostalgischen Flashback erwartet Sie hier eine rasante Neuinterpretation der 70er Jahre, bei der Retro-Ästhetik auf zeitgenössische Artistik trifft. Ohne große Klischees zu bedienen, richtet sich die Show nicht nur an die Disco-Generation, sondern auch an ein Publikum, das den 70er Jahren hier vielleicht auf eine ganz neue Art und Weise begegnet.

Lassen Sie sich mitreißen und freuen Sie sich auf Glitzer, Glamour, Leidenschaft und Tanz!

Tickets und Gutscheine gibt es unter (089) 210 288 444 oder bei .