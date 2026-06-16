Tickets für die Saisoneröffnung der Sommerkonzerte im Brunnenhof der Residenz gewinnen

Die Abendzeitung verlost 10 x 2 Karten für das Sommerkonzert im Brunnenhof. Erleben Sie einen unvergesslichen Abend voller musikalischer Meisterwerke und außergewöhnlicher Solisten.

16. Juni 2026 - 13:12 Uhr

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost 10 x 2 Karten für die Saisoneröffnung der Sommerkonzerte im Brunnenhof der Residenz (bei Regen in der Allerheiligen Hofkirche), an dem dem 02.07.2026 um 20:00 Uhr. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

wie diesem teilnehmen. Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

in voller Länge und mit deutlich Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

von der Chefredaktion. Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.

mit attraktiven Rabatten. Monatlich kündbar Jetzt für 1 Euro testen

und am Gewinnspiel teilnehmen Bereits Abonnent?

Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Sonntag, 28.06., 23:59 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Gewinnen Sie Karten für die Saisoneröffnung der der Residenz (bei Regen in der Allerheiligen Hofkirche). Die Trompeten-Gala der Residenz-Solisten am Donnerstag, den 02.07.2026 um 20:00 Uhr verspricht ein glanzvolles Fest der Virtuosität, das den Bogen vom höfischen Barock-Prunk bis zur hochemotionalen Romantik spannt.

Den Auftakt macht Händels "Wassermusik", ein barockes Spektakel, das ursprünglich für eine königliche Bootsparty auf der Themse komponiert wurde. Die strahlende D-Dur-Trompete diente dabei als akustischer Verstärker auf dem Wasser. König Georg I. war so hingerissen, dass er die Musiker zwang, das gesamte Werk dreimal hintereinander zu spielen – ein physischer Marathon für die Bläser.

Ein Abend voller Klangpracht, Virtuosität und einzigartiger Atmosphäre unter freiem Himmel. © Bavaria Klassik

Ganz anders Telemanns "Tafelmusik": Sie war das "High-End-Entertainment" für barocke Bankette. Telemann bewies dabei echtes Geschäftstalent: Er verkaufte die Noten vorab per „Crowdfunding“ an die gesamte europäische Elite, darunter sogar seinen Kollegen Händel. Der Dialog zwischen Trompete und Oboe wirkt wie ein eleganter Smalltalk bei Tisch.

Mit Haydns Trompetenkonzert wurde das Instrument quasi neu erfunden. Da sein Freund Anton Weidinger die Klappentrompete erfunden hatte, konnte Haydn erstmals Melodien schreiben, die zuvor auf einer Trompete unmöglich waren. Das Publikum war fassungslos, als das "Signalinstrument" plötzlich so virtuos wie eine Flöte klang.

Den emotionalen Höhepunkt bildet Mendelssohns Violinkonzert gespielt vom Marcelino Rojas, Solist der Residenz-Solisten. Mendelssohn brach mit der Tradition, indem er die Geige ohne langes Orchester-Vorspiel sofort mit dem berühmten, sehnsuchtsvollen Thema einsteigen ließ. . Er wollte ein Konzert schaffen, das "bis in die kleinsten Details hinein glücklich macht". Er feilte sechs Jahre an diesem Werk, bis es die Perfektion erreichte, die es heute zum Lieblingskonzert fast aller Solisten macht.

Die Residenz-Solisten laden zu einem festlichen Saisonauftakt ein. © Bavaria Klassik

Gabriele Cassone Ausnahme-Trompeter gewann er im Alter von 17 Jahren den Wettbewerb für erste Trompete im Orchester der "Pomeriggi Musicali" in Mailand, eine Position, die er 13 Jahre lang innehatte. Später hatte er diese Position auch beim Orchestra Filarmonica della Scala in Mailand. Später widmete sich Cassone einer Solokarriere in zahlreichen Bereichen der klassischen Musik: Er ist Widmungsträger zahlreicher Werke der zeitgenössischen Musik; auch Ivan Fedele und Salvatore Sciarrino schrieben für ihn.

Bis heute gehört er zu den bekanntesten Trompetern der Welt und trat in den berühmtesten Theatern in New York, Paris, London, Wien, Sydney, Amsterdam, Salzburg und mehrmals in der Mailänder Scala auf.