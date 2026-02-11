Tickets für die Reisemesse "Free" gewinnen

Am Mittwoch (18. Februar) startet die Reise- und Freizeitmesse in Riem. Nehmen Sie teil und sichern Sie sich zwei Tickets.

11. Februar 2026 - 13:05 Uhr

Lust, einen Freizeitspaß wie Klettern auszuprobieren? Auch das können Sie auf der Reise- und Freizeitmesse "Free" (18.-22.2.) auf dem Messegelände in Riem.

Nur noch ein paar Tage bis zur Reise- und Freizeitmesse " ", die fünf Tage lang von 18. bis 22. Februar in München gastiert. Dann dreht sich von Mittwoch bis Sonntag auf dem Messegelände in Riem alles um Ihre Urlaubsträume.

Über Kreta und seine Natur erfährt man viel auf der "Free". © G. Tsichlis

In sieben Messehallen stellen rund 900 Aussteller aus 50 Ländern ihre Urlaubsregionen vor – und sie zeigen viele Trends oder Ausrüstungsneuheiten. Alles dreht sich um Reise, Caravan und Camping, Fahrrad, Wassersport, Outdoor-Abenteuer und Fitness.

Drei Hallen auf der Reisemesse "Free" zeigen alles rund um Caravaning und Camping – auch witzige Zelte auf dem Autodach. © Sebastian Resch

Sie können nicht nur Urlaubsinspirationen sammeln, sondern auch vieles ausprobieren, wie Tauchen, Klettern, auf einem SUP-Board balancieren oder auf einem Fahrrad-Parcours neue Räder testen. Besonders über die griechische Urlaubsinsel Kreta (Partner der Messe in diesem Jahr) gibt es viel zu hören und zu sehen. Und auch viele Tipps zu Tagesausflügen in Oberbayern können Sie auf der "Free" sammeln. Wollen Sie kostenlos dabei sein?