Tickets für die Reisemesse "Free" gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Nur noch ein paar Tage bis zur Reise- und Freizeitmesse "Free", die fünf Tage lang von 18. bis 22. Februar in München gastiert. Dann dreht sich von Mittwoch bis Sonntag auf dem Messegelände in Riem alles um Ihre Urlaubsträume.
In sieben Messehallen stellen rund 900 Aussteller aus 50 Ländern ihre Urlaubsregionen vor – und sie zeigen viele Trends oder Ausrüstungsneuheiten. Alles dreht sich um Reise, Caravan und Camping, Fahrrad, Wassersport, Outdoor-Abenteuer und Fitness.
Sie können nicht nur Urlaubsinspirationen sammeln, sondern auch vieles ausprobieren, wie Tauchen, Klettern, auf einem SUP-Board balancieren oder auf einem Fahrrad-Parcours neue Räder testen. Besonders über die griechische Urlaubsinsel Kreta (Partner der Messe in diesem Jahr) gibt es viel zu hören und zu sehen. Und auch viele Tipps zu Tagesausflügen in Oberbayern können Sie auf der "Free" sammeln. Wollen Sie kostenlos dabei sein?
