Tickets für die Pferdeshow "Cavalluna" gewinnen
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Die größte Pferdeshow Europas kommt nach München in die Olympiahalle: Am 20. und 21. Februar 2027 begeistert Cavalluna mit dem neuen Programm "Die Farben des Lebens". Die einzigartige Show nimmt das Publikum mit auf eine bunte Reise in eine magische Welt, die die Sinne verzaubert und die Herzen berührt. Von Oktober 2026 bis Juni 2027 verzaubert das Programm knapp eine halbe Million Zuschauer.
Mehr als 50 Pferde, atemberaubende Tanzeinlagen, mitreißende Musik und ein traumhaftes Kostüm- und Bühnenbild faszinieren Groß und Klein. Sie zeigen, warum Cavalluna nicht nur eine Show für Pferdebegeisterte ist, sondern ein einzigartiges Gesamtkunstwerk für die ganze Familie.
Im Mittelpunkt steht eine mitreißende Geschichte: Der Hirtenjunge Arhat soll die Menschheit von einem geheimnisvollen Schleier befreien. Gemeinsam mit seiner Weggefährtin Shaneya macht er sich auf eine lange und aufregende Reise, die die beiden durch die weiten Ländereien Indiens bis in die faszinierende Welt der Götter führt. Dazu gibt es grandiose Schaubilder und raffinierte Choreografien. Die besten und bekanntesten Reitteams aus ganz Europa zeigen ihr Können: feurige Andalusier aus Spanien, atemberaubende Trickreiter aus Frankreich und edle schwarze Friesen aus Deutschland. Auch tief berührende Freiheitsdressuren, eine spektakuläre Ungarische Post und freche Miniponys dürfen nicht fehlen. Eine hochtalentierte, internationale Tanzkompanie und spektakuläre Spezialeffekte runden den Abend ab.
Die farbenprächtige Inszenierung lässt große Gefühle, beeindruckende Reitkunst und fantastische Unterhaltung meisterhaft miteinander verschmelzen und erzählt von der einzigartigen Verbindung zwischen Mensch und Pferd.
Tickets sind hier erhältlich.
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