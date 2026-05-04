Tickets für die Musikikone Eric Clapton gewinnen

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Am 17. Mai 2026 verwandelt Clapton die Olympiahalle in einen Tempel des Blues-Rock.
Ikonische Songs und große Erfolge
Mit unvergesslichen Welthits wie "Tears in Heaven", "Layla", "Wonderful Tonight", "Cocaine" oder "Change the World" hat Eric Clapton Musikgeschichte geschrieben – mehrfach. Seine Solokarriere ist gespickt mit ikonischen Alben, ausverkauften Welttourneen und unzähligen Auszeichnungen, darunter 18 Grammy Awards und ein Triple-Inductee in die Rock and Roll Hall of Fame – als Solokünstler sowie mit The Yardbirds und Cream.
Geboren am 30. März 1945 im englischen Surrey, hat Clapton Generationen von Musikern geprägt. Sein virtuoses Gitarrenspiel, seine tiefe musikalische Emotionalität und seine stilistische Vielfalt – von Blues über Rock bis hin zu Balladen – machen ihn zu einem der größten Künstler aller Zeiten.
Legende live
2026 setzt Clapton dieses Vermächtnis live auf der Bühne fort. Neben seinen Klassikern dürfen sich die Fans auch auf ausgewählte Raritäten und neue Arrangements freuen – präsentiert in einem musikalischen Ausnahmezustand, wie ihn nur Eric Clapton herbeiführen kann. Unterstützt wird er von einer erstklassigen Live-Band, die seine unverkennbare Handschrift mit meisterhafter Präzision und Gefühl begleitet.
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