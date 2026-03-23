Tickets für die Travestie Mirage Show im Oberanger Theater gewinnen

Glanz, Glamour und große Stimmen – Eine Travestie-Revue der Extraklasse: Jetzt mitmachen und zwei Tickets gewinnen.

23. März 2026 - 09:09 Uhr

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Die Abendzeitung verlost 2 x 2 Tickets für die Mirage Show im Oberanger Theater München am 10. April um 20 Uhr. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Seit über einem Jahrzehnt begeistert diese außergewöhnliche ihr Publikum mit einer einzigartigen Mischung aus Glamour, Humor und erstklassiger Unterhaltung. Was einst als leidenschaftliches Bühnenprojekt begann, hat sich längst zu einer der erfolgreichsten und beliebtesten Shows ihres Genres entwickelt.

Wenn sich der Vorhang hebt, erwartet die Zuschauer eine schillernde Welt voller funkelnder Kostüme, mitreißender Live-Performance und charmanter Moderation. Auf der Bühne stehen einige der bekanntesten und beliebtesten Travestie-Künstler des deutschsprachigen Raums – Persönlichkeiten, die ihr Publikum mit beeindruckenden Stimmen, pointiertem Humor und großem Showtalent begeistern.

Freitag, 10.04.2026: Die Mirage Show. © Oberanger Theater

Die Revue verbindet klassische Travestie-Tradition mit moderner Entertainment-Kultur: große Schlager, internationale Hits, verblüffende Parodien und emotionale Momente wechseln sich in einem temporeichen Programm ab. Jede Nummer ist liebevoll inszeniert und zeigt die enorme Vielfalt dieser besonderen Kunstform.

Wo Eleganz auf Witz trifft

Seit mehr als zehn Jahren zieht die Show ein begeistertes Publikum in ihren Bann – ein Abend voller Lachen, Staunen und Gänsehautmomenten ist garantiert. Die Mischung aus Eleganz, Witz und beeindruckender Bühnenpräsenz macht diese Travestie-Revue zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Ob langjährige Fans oder neugierige Erstbesucher: Wer sich auf diese glanzvolle Show einlässt, wird schnell verstehen, warum sie seit über zehn Jahren zu den festen Größen der Unterhaltungsszene gehört.

Einlass: 19:00 Uhr Beginn 20:00 Uhr

Oberanger Theater München

Oberanger 38

80331 München