Tickets für die Messe Heim+Handwerk und FOOD & LIFE in München gewinnen
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Wenn im November die Tage kürzer werden und der Schal wieder zum täglichen Begleiter wird, öffnen die Heim+Handwerk und FOOD & LIFE ihre Messehallen. Von DIY-Workshops über inspirierende Wohnkonzepte bis hin zu Fine Dining gibt es jede Menge zu entdecken.
Raum für neue Ideen
Im MachWERK in Halle B5 steht das Selbermachen im Mittelpunkt. Vom ewigen Garten im Glas bis zum Arbeiten mit Holz bieten die Workshops zahlreiche Möglichkeiten, kreativ in die Weihnachtszeit zu starten. Ein weiterer Anlaufpunkt ist das IdeenWERK in Halle A6. Hier werden Buchliebhaber ebenso fündig wie Designinteressierte: Ob Stöbern im buchWERK, kostenlose Einrichtungsberatung im planWERK, spannende Vorträge und Diskussionen im mundWERK oder Workshops im kreativWERK – das IdeenWERK bündelt ein vielfältiges Angebot rund um DIY, Wohnen und Gestalten.
Handwerk zum Anfassen
Im MeisterWERK in Halle B6 zeigt sich die ganze Bandbreite des Handwerks. Kommen Sie mit Meisterbetrieben ins Gespräch und erfahren Sie, welches Wissen und welche Präzision hinter den unterschiedlichen Gewerken stecken. Wer selbst aktiv werden möchte, findet beim Bunten Handwerk Workshops rund um Gestaltung, Holz und Technik.
Wohnideen für das ganze Jahr
Wie fühlen sich Strickprodukte aus heimischer Schafswolle an (SPINNRADL, Halle B6)? Wie sieht ein Schrank aus, der sich in Form und Farbe an veränderte Lebenssituationen anpasst (Pfister Möbelwerkstatt, Halle B6)? Wie kann man Fitnessgeräte in eine ästhetische Wohnlandschaft integrieren (AUGLETICS, Halle A6)? Die Heim+Handwerk zeigt, wie vielfältig Handwerk sein kann.
Mit einem Spitzenkoch am Herd
Im KüchenWERK in Halle A5 erhalten Sie Einblicke in die Spitzengastronomie: Bereiten Sie gemeinsam mit dem Salzburger Spitzenkoch Tommy Eder ein raffiniertes 6-Gänge-Menü mit Zutaten anderer Aussteller zu, inklusive Weinbegleitung. Tickets sind separat auf der Webseite erhältlich.
Auch auf der Kochbühne bietet die FOOD & LIFE besondere Genussmomente: Mirko Giuseppe Frustaci (LEOMIR) präsentiert italienischen Panettone in süßen und herzhaften Varianten. Wer es japanisch mag, sollte die weihnachtlich interpretierten Mochi von Valeria Mayer (Fesch&Tasty) probieren.
Zusätzlich gibt es auf der START.up Area in Halle A4 aktuelle Food-Trends und innovative Produkte. Für den kleinen oder großen Hunger bietet die Food Truck Area in Halle A5 eine passende Auswahl.
Heim+Handwerk und FOOD & LIFE finden vom 25. bis 29. November 2026 täglich von 9:30 bis 18:00 Uhr statt. Tickets sind ab sofort hier erhältlich.
Weitere Informationen unter Heim+Handwerk und FOOD & LIFE.
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