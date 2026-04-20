Tickets für "Die Lange Nacht der Musik" gewinnen

Erleben Sie die 25. Lange Nacht der Musik hautnah – jetzt zwei Tickets für das Jubiläum am 9. Mai gewinnen!

20. April 2026 - 08:40 Uhr

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Die Musiknacht steht für gelebte Kultur, die Förderung junger Talente und eine unvergessliche Nacht in München.

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Zum 25. Mal verwandelt die Stadt in ein einziges, klingendes Fest.

Am 9. Mai 2026 von 20:00 bis 2:00 Uhr erwarten Musikfans mehr als 400 Konzerte in über 100 Locations. Das Programm spannt einen Bogen von etablierten Häusern über außergewöhnliche Spielstätten bis hin zu besonderen Events, die München auf akustische Entdeckungsreise schicken.

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Damit man möglichst wenig verpasst und bequem von Ort zu Ort kommt, gibt es wieder die Shuttlebusse der MVG. Diese fahren die Häuser auf vier verschiedenen Bustouren im 10-Minuten-Takt an. Knotenpunkt ist der Odeonsplatz. Das Ticket kostet 20 Euro (über München Ticket fallen zusätzlich VVK- und Systemgebühren an) und gilt als Eintrittskarte für alle Spielorte sowie als Fahrkarte für die MVG-Shuttlebusse.

Die große Anzahl an Partnern und Locations spiegelt sich im umfangreichen Programm wider. Angesichts der Fülle an Erlebnissen fällt die Auswahl in der Langen Nacht besonders schwer. Deshalb hier einige Programm-Highlights, die besondere Aufmerksamkeit verdienen:

Unsere Großen Häuser: Vielfalt auf höchstem Niveau

ZAV-Künstlervermittlung: 13 Acts in zwei Räumen (Foyer und Saal) mit Live-Looping von Jo! Loop, Jazz- und Samba-Ensembles des Polizeiorchesters Bayern, Studierende der Theaterakademie August Everding, Walking Acts, Stelzenkunst, Mitsing-Konzert, Don Camillo Chor und DJ-Finale.

Gasteig HP8: Zum 40-jährigen Jubiläum erwartet die Besucherinnen und Besucher auf fünf Bühnen ein vielseitiges Programm. Die Kultreihe Same Old Song widmet sich Geburtstagsliedern aller Art, ergänzt durch Singer-Songwriter, Austropop, Elektro und die Silent Disco auf dem Platz am Kulturkraftwerk.

Stadtsparkasse München: Unter dem Motto Brahms & Beats bringen die Münchner Symphoniker klassische Symphonik, Walzer, Polka und Foxtrott auf die Bühne, bevor das Salonorchester mit Drum & Bow den energiegeladenen Abschluss gestaltet.

Bayerische Staatsoper: Mit Verdis Oper Il trovatore und weiteren musikalischen Darbietungen erleben die Besucherinnen und Besucher klassische Opernkunst voller Leidenschaft. Ergänzt wird das Programm durch Führungen hinter die Kulissen mit Einblicken in Bühnenpraxis und Probenalltag der Künstlerinnen und Künstler.

Zum 40-jährigen Jubiläum erwartet die Besucher ein vielseitiges Programm von Same Old Song bis Silent Disco.

Eine Auswahl unserer außergewöhnlichen Locations

Galerie WELTRAUM: Elektropop-Duo Schlachtbach (Kilian Fitzpatrick & Nikolai Vogel) mit minimalem Setup, Video-Loop „Lagrange“ und Gastgeber Falk v. Schönfels (Studio Fluctibus).

Buchhandlung Lehmkuhl: Jazzquintett Elevation mit groovigen Sets von Funk, Soul bis Jazzexperimenten.

Alten- und Service Zentrum Haidhausen: Seelords, Chor Zwischentöne, HeartChor, Ukelites und Singer-Songwriter Paul Kowol.

Kletterhalle Heavens Gate: Back To Therapy mit Rock- und Soulklassikern, DJ-Duo Alex Kovacs B2B Feeles mit elektronischem Sounddesign.

Kino Museum Lichtspiele: Dokumentarfilm Iron Maiden: Burning Ambition.

Historisches Kolleg: Augsburger Domsingknaben präsentieren Volksliedvertonungen, romantische Männerchorstücke und Evergreens in der historischen Villa.

Neben unzähligen Konzerthallen, Clubs, Bars und Restaurants nehmen außerdem 5 Theater, 12 Kirchen und 13 Hotels teil.

Buchhandlung Lehmkuhl: Grooviger Mix aus Funk, Soul und Jazzexperimenten.

Eine Auswahl an besonderem Programm

Live Evil: Gehörlosenkonzert von Matthias Ranner, bei dem Musik über Bass und Vibration erlebbar ist für hörende und gehörlose Gäste.

Münchner Volkshochschule: Jodel-Workshop mit Dozent Erich Sepp und gemeinsames Trommeln auf Djembés.

Rice Cookie Improv @Salsa Cuba Club: Improtheater mit Musik und Gesang, bei dem das Publikum Szenen, Charaktere und sogar improvisiertes Musical bestimmt.

Kultur und Künstlerförderung durch die Musiknacht

Die Lange Nacht der Musik setzt sich für Musikförderung auf allen Ebenen ein:

Stadtweit: München Ticket Bühne – Bandcontest am Odeonsplatz mit Münchner Nachwuchstalenten.

Regional: Umadum Riesenrad in Kooperation mit dem Popularmusikbeauftragten des Bezirks Oberbayern – Musikerinnen und Musiker aus München und Oberbayern bespielen die Gondeln.

Bayernweit: VPBy x Münchner Merkur/tz in der Alten Rotation – Nachwuchstalente aus ganz Bayern präsentieren Pop, Folk, Indie und NDW.

Dafür steht die Musiknacht: Kultur hochhalten, Nachwuchs fördern und München eine unvergessliche Nacht zu schenken.

Allgemeine Infos finden Sie ab dem 7. April .

Tickets sind erhältlich über München Ticket und ab dem Mitte April bei allen teilnehmenden Spielorten. Der Vorverkauf ist bereits gestartet und läuft über den .