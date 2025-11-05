AZ-Plus

Tickets für die Jahresshow von Boom Base gewinnen

Sichern Sie sich die Chance auf Freikarten für THE STORYTELLER am 22. November im Gasteig– eine faszinierende Show voller Tanz, Emotion und Fantasie.
THE STORYTELLER: Auf der Suche nach der eigenen Geschichte.
THE STORYTELLER: Auf der Suche nach der eigenen Geschichte. © Boom Base

AZ-Vorteilswelt Logo Gewinnspiel: Tickets für die Boom Base Jahresshow

Die Abendzeitung verlost 3 x 2 Tickets für die Jahresshow von Boom Base am 22. November um 19 Uhr im Gasteig.
  • Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.
  • Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.
  • Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.
  • Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.
  • Monatlich kündbar

    Die Teilnahme ist bis Sonntag, 09.11., 23:59 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Boom Base lädt Sie zu der großen Jahresshow am 22. November ein – ein einzigartiges Bühnenerlebnis, getragen von Kindern, Teens und Erwachsenen aus den Kursen sowie der hauseigenen Company, die alle Showacts zu einer fesselnden Gesamtgeschichte verbindet.

Die Show nimmt das Publikum mit auf die Reise einer Person, die – umgeben von unzähligen Geschichten – ihre eigene finden möchte. Auf der Suche nach dem geheimnisvollen "Storyteller" öffnet sich das Tor ins Land der Geschichten: Fantastische Welten, packende Herausforderungen und innere Kämpfe werden erlebbar.

Jetzt mitmachen und gewinnen! © Boom Base

Dabei verschmelzen Tanz und Schauspiel zu einem immersiven Erlebnis. Jede Szene erzählt ein Kapitel auf dem Weg zu Identität, Mut und Inspiration – mitreißend für Jung und Alt.

Erleben Sie eine Show voller Leidenschaft, Kreativität und Gemeinschaft – eine Feier des Tanzes und des Geschichtenerzählens, die lange im Herzen bleibt.

