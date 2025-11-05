Tickets für die Jahresshow von Boom Base gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Boom Base lädt Sie zu der großen Jahresshow am 22. November ein – ein einzigartiges Bühnenerlebnis, getragen von Kindern, Teens und Erwachsenen aus den Kursen sowie der hauseigenen Company, die alle Showacts zu einer fesselnden Gesamtgeschichte verbindet.
Die Show nimmt das Publikum mit auf die Reise einer Person, die – umgeben von unzähligen Geschichten – ihre eigene finden möchte. Auf der Suche nach dem geheimnisvollen "Storyteller" öffnet sich das Tor ins Land der Geschichten: Fantastische Welten, packende Herausforderungen und innere Kämpfe werden erlebbar.
Dabei verschmelzen Tanz und Schauspiel zu einem immersiven Erlebnis. Jede Szene erzählt ein Kapitel auf dem Weg zu Identität, Mut und Inspiration – mitreißend für Jung und Alt.
Erleben Sie eine Show voller Leidenschaft, Kreativität und Gemeinschaft – eine Feier des Tanzes und des Geschichtenerzählens, die lange im Herzen bleibt.
Tickets finden Sie hier.
