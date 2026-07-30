Tickets für die Experience Days des SUPERBLOOM Festival gewinnen
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Wenn sich der Münchner Olympiapark 2026 wieder in eine bunte Festivalwelt verwandelt, ist es Zeit für das SUPERBLOOM Festival. Freut euch auf internationale Live-Acts, außergewöhnliche Experiences und zwei Tage voller unvergesslicher Highlights.
Das SUPERBLOOM Festival steht für Musik, Kultur und unvergessliche Erlebnisse. Auch 2026 verwandelt sich der Olympiapark München wieder in eine außergewöhnliche Festivalwelt mit internationalen Top-Acts und abwechslungsreichem Rahmenprogramm.
Den Auftakt machen die Experience Days am Samstag, 29. August, und Sonntag, 30. August – mit internationalen Acts wie Kygo, Tom Odell, Zara Larsson und Tash Sultana sowie deutschen Künstlern wie Nico Santos, Zartmann, Berq, Ikkimel und Baran Kok. Danach bringen drei separate Konzertabende den Olympiapark zum Aufleuchten.
Neben den Konzerten auf mehreren Bühnen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit inspirierenden Talks sowie interaktiven Experience Areas zu Themen wie Nachhaltigkeit, Wissenschaft und vielem mehr. Diese einzigartige Kombination aus Musik, Kultur und Workshops macht das SUPERBLOOM seit seiner Premiere 2022 zu einem Festival für alle Sinne.
Wer die besondere Atmosphäre des Festivals abseits der Konzertbühnen erleben möchte, sollte sich die Chance auf Tickets für die Experience Days am Samstag und Sonntag nicht entgehen lassen.
Mehr Infos zum Festival und zum vollständigen Line-up gibt es auf der offiziellen SUPERBLOOM Festival Website.
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