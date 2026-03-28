Tickets für die Brauneck-Bergbahn und die Wallbergbahn gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Sie möchten mal wieder in die Berge wandern? Oder nur mit der Gondel hinauf, um in die Weite zu schauen? Hier können Sie Bergbahntickets für die Bayerischen Voralpen gewinnen. Zum einen geht es ins Wandergebiet Brauneck bei Lenggries im Isarwinkel (60 Kilometer südlich von München), wo passionierte Bergsteiger in die Höhe steigen, aber auch Familien gut wandern können.
Auf den Gipfel (1556 m) bringt die Brauneck-Kabinenbergbahn, dort starten einige der schönsten Touren zu urigen Hütten.
Oder Sie entscheiden sich für den sonnigen Wallberg an Südufer des Tegernsees (rund 60 Kilometer südlich von München). Die Wallbergbahn in Rottach-Egern bringt Sie hinauf zur Bergstation (1620 m) – immer den See im Blick. Das Wallbergplateau ist ein feiner Ausgangspunkt für Wandertouren. Wir verlosen: 3 x 2 Tickets für die Wallbergbahn (Ticketwert jeweils mit Berg- und Talfahrt 28 Euro).
- Themen:
- Vorteilswelt
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen