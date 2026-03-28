Tickets für die Brauneck-Bergbahn und die Wallbergbahn gewinnen

Gewinnen Sie Tickets für die Brauneck-Bergbahnund die Wallbergbahn.

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Die Abendzeitung verlost 2 x 2 Tickets für die Brauneck-Bergbahn (Ticketwert jeweils mit Berg- und Talfahrt: 26 Euro). Außerdem verlosen wir 3 x 2 Tickets für die Wallbergbahn (Ticketwert jeweils mit Berg- und Talfahrt 28 Euro). Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Sonntag, 05.04., 18:00 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Sie möchten mal wieder in die Berge wandern? Oder nur mit der Gondel hinauf, um in die Weite zu schauen? Hier können Sie Bergbahntickets für die Bayerischen Voralpen gewinnen. Zum einen geht es ins Wandergebiet Brauneck bei Lenggries im Isarwinkel (60 Kilometer südlich von München), wo passionierte Bergsteiger in die Höhe steigen, aber auch Familien gut wandern können.

Auf den Gipfel (1556 m) bringt die , dort starten einige der schönsten Touren zu urigen Hütten.

Oder Sie entscheiden sich für den sonnigen an Südufer des Tegernsees (rund 60 Kilometer südlich von München). Die Wallbergbahn in Rottach-Egern bringt Sie hinauf zur Bergstation (1620 m) – immer den See im Blick. Das Wallbergplateau ist ein feiner Ausgangspunkt für Wandertouren. Wir verlosen: 3 x 2 Tickets für die Wallbergbahn (Ticketwert jeweils mit Berg- und Talfahrt 28 Euro).