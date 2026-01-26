Tickets für den Roses & Love Ball gewinnen
Ein Abend. Ein Gefühl. Ein Statement.
Nach der fulminanten Premiere kehrt der Roses & Love Ball zurück. Wir feiern in den Valentinstag hinein – als Zeichen für Respekt, Miteinander und gelebte Vielfalt.
Keine Schubladen, nur Begegnung auf Augenhöhe:
Hier treffen Adel auf Lebenskünstler, Avantgarde auf Klassik und Fantasie auf Eleganz. Der Roses & Love Ball steht für eine außergewöhnliche Charity-Ballnacht voller Emotionen, Ästhetik und besonderer Momente.
Erste Line-up-Einblicke
Freuen Sie sich auf eine kuratierte Mischung aus Fashion, Performance, Musik und Tanz:
Host: Alessandra Meyer-Wölden
Star DJ: Tom Novy
Live: Gregor Glanz
Iconic: Gloria Gray
Show & Performance: Tronicat La Miez · Sandra Steffl · Jackson Twinz · Yazz · Nina de Lianin
Music & Beats: Groove Department · Flo Sagner
Highlight: Die spektakuläre AVANTGARDISTA Fashion Show u.v.m.
Lasst die Herzen tanzen. Lasst die Liebe blühen.
Im Rahmen des Abends sammeln wir Spenden zugunsten unserer Herzenspartner, das Ambulanten Kinderhospiz München und die Münchner Regenbogen-Stiftung.
