Tickets für den Roses & Love Ball gewinnen

Gewinnen Sie zwei Tickets für den Roses & Love Ball am 13. Februar im Deutschen Theater.

26. Januar 2026 - 09:32 Uhr

Das spektakuläre Finale 2025 im Deutschen Theater.

Ein Abend. Ein Gefühl. Ein Statement.

Nach der fulminanten Premiere kehrt der Roses & Love Ball zurück. Wir feiern in den Valentinstag hinein – als Zeichen für Respekt, Miteinander und gelebte Vielfalt.

Keine Schubladen, nur Begegnung auf Augenhöhe:

Hier treffen Adel auf Lebenskünstler, Avantgarde auf Klassik und Fantasie auf Eleganz. Der Roses & Love Ball steht für eine außergewöhnliche Charity-Ballnacht voller Emotionen, Ästhetik und besonderer Momente.

Erste Line-up-Einblicke

Gregor Glanz. © Roses & Love

Freuen Sie sich auf eine kuratierte Mischung aus Fashion, Performance, Musik und Tanz:

Host: Alessandra Meyer-Wölden

Star DJ: Tom Novy

Live: Gregor Glanz

Iconic: Gloria Gray

Show & Performance: Tronicat La Miez · Sandra Steffl · Jackson Twinz · Yazz · Nina de Lianin

Music & Beats: Groove Department · Flo Sagner

Highlight: Die spektakuläre AVANTGARDISTA Fashion Show u.v.m.

Lasst die Herzen tanzen. Lasst die Liebe blühen.

Im Rahmen des Abends sammeln wir Spenden zugunsten unserer Herzenspartner, das Ambulanten Kinderhospiz München und die Münchner Regenbogen-Stiftung.

