AZ-Plus

Tickets für den Roses & Love Ball gewinnen

Gewinnen Sie zwei Tickets für den Roses & Love Ball am 13. Februar im Deutschen Theater.
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Das spektakuläre Finale 2025 im Deutschen Theater.
Das spektakuläre Finale 2025 im Deutschen Theater. © Roses & Love

Hier mitmachen und gewinnen 

AZ-Vorteilswelt Logo Gewinnspiel: Roses & Love Ball 2026

Die Abendzeitung verlost 2 × 2 Ticktets der Kategorie 1 für den Roses & Love Ball am 13. Februar im Deutschen Theater.
  • Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.
  • Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.
  • Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.
  • Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.
  • Monatlich kündbar

Jetzt für 1 Euro testen
und am Gewinnspiel teilnehmen

Bereits Abonnent?
Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen!

    Die Teilnahme ist bis Sonntag, 01.02., 23:59 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Ein Abend. Ein Gefühl. Ein Statement.

Nach der fulminanten Premiere kehrt der Roses & Love Ball zurück. Wir feiern in den Valentinstag hinein – als Zeichen für Respekt, Miteinander und gelebte Vielfalt.

Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Keine Schubladen, nur Begegnung auf Augenhöhe:

Hier treffen Adel auf Lebenskünstler, Avantgarde auf Klassik und Fantasie auf Eleganz. Der Roses & Love Ball steht für eine außergewöhnliche Charity-Ballnacht voller Emotionen, Ästhetik und besonderer Momente.

Erste Line-up-Einblicke

Gregor Glanz.
Gregor Glanz. © Roses & Love

Freuen Sie sich auf eine kuratierte Mischung aus Fashion, Performance, Musik und Tanz:

Host: Alessandra Meyer-Wölden
Star DJ: Tom Novy
Live: Gregor Glanz
Iconic: Gloria Gray
Show & Performance: Tronicat La Miez · Sandra Steffl · Jackson Twinz · Yazz · Nina de Lianin
Music & Beats: Groove Department · Flo Sagner
Highlight: Die spektakuläre AVANTGARDISTA Fashion Show u.v.m.

Lasst die Herzen tanzen. Lasst die Liebe blühen.

Im Rahmen des Abends sammeln wir Spenden zugunsten unserer Herzenspartner, das Ambulanten Kinderhospiz München und die Münchner Regenbogen-Stiftung.

Weitere Tickets finden Sie hier

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.