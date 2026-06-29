Tickets für den ersten Roses & Love Summer Ball gewinnen

Die Abendzeitung verlost 3 x 2 Karten für den Sommerabend Roses & Love 2026.

29. Juni 2026 - 00:00 Uhr

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Roses & Love vereint Stil, Inspiration und besondere Menschen in einer außergewöhnlichen Kulisse.

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost 3 x 2 Tickets für den ersten Roses & Love Summer Edition Ball am 10. Juli 2026, ab 17:00 Uhr in der Villa Blofeld, München. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

wie diesem teilnehmen. Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

in voller Länge und mit deutlich Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

von der Chefredaktion. Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.

mit attraktiven Rabatten. Monatlich kündbar Jetzt für 1 Euro testen

und am Gewinnspiel teilnehmen Bereits Abonnent?

Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Sonntag, 05.07., 23:59 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Nach dem glanzvollen Roses & Love Ball laden wir Sie zu einem ganz besonderen Sommerabend ein.

Am 10. Juli 2026 ab 17:00 Uhr öffnet die Villa von Blofeld in München ihre Türen für die erste .

Freuen Sie sich auf inspirierende Begegnungen, entspannte Sommeratmosphäre, gute Musik, kühle Drinks und Menschen, die das Besondere lieben. Kein Ball, kein festes Protokoll – einfach ein stilvolles Fest voller Lebensfreude, Leichtigkeit und unvergesslicher Momente.

Exklusive Atmosphäre, inspirierende Gäste und die unverwechselbare Roses-&-Love-Magie. © Roses & Love

Lassen Sie uns gemeinsam den Sommer feiern, neue Verbindungen knüpfen und das genießen, was Roses & Love ausmacht: besondere Menschen, besondere Augenblicke und die Freude am Leben.

Der Sommerabend, über den München sprechen wird

Besondere Menschen. Inspirierende Begegnungen. Kühle Drinks. Gute Musik. Und die unverwechselbare Roses & Love Atmosphäre in der Villa Blofeld. Außerdem DJ Bedrud, besondere Künstler, überraschende Live-Performances und eine Atmosphäre, die man nicht planen kann – sondern erleben muss.

Münchner Luxus mit besonderem Flair: die Villa von Blofeld öffnet ihre Tore für Roses & Love. © Roses & Love

Roses & Love Summer Edition 2026

Die Villa von Blofeld – Münchens verstecktes Sommerjuwel

Eingebettet in eine grüne Oase am Rande der Stadt vereint die Villa Blofeld Eleganz, Exklusivität und entspannten Sommer-Lifestyle auf einzigartige Weise.

Der perfekte Schauplatz für die erste Roses & Love Summer Edition 2026.