Tickets für den ersten Roses & Love Summer Ball gewinnen
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Nach dem glanzvollen Roses & Love Ball laden wir Sie zu einem ganz besonderen Sommerabend ein.
Am 10. Juli 2026 ab 17:00 Uhr öffnet die Villa von Blofeld in München ihre Türen für die erste Roses & Love Summer Edition.
Freuen Sie sich auf inspirierende Begegnungen, entspannte Sommeratmosphäre, gute Musik, kühle Drinks und Menschen, die das Besondere lieben. Kein Ball, kein festes Protokoll – einfach ein stilvolles Fest voller Lebensfreude, Leichtigkeit und unvergesslicher Momente.
Lassen Sie uns gemeinsam den Sommer feiern, neue Verbindungen knüpfen und das genießen, was Roses & Love ausmacht: besondere Menschen, besondere Augenblicke und die Freude am Leben.
Der Sommerabend, über den München sprechen wird
Besondere Menschen. Inspirierende Begegnungen. Kühle Drinks. Gute Musik. Und die unverwechselbare Roses & Love Atmosphäre in der Villa Blofeld. Außerdem DJ Bedrud, besondere Künstler, überraschende Live-Performances und eine Atmosphäre, die man nicht planen kann – sondern erleben muss.
Roses & Love Summer Edition 2026
Die Villa von Blofeld – Münchens verstecktes Sommerjuwel
Eingebettet in eine grüne Oase am Rande der Stadt vereint die Villa Blofeld Eleganz, Exklusivität und entspannten Sommer-Lifestyle auf einzigartige Weise.
Der perfekte Schauplatz für die erste Roses & Love Summer Edition 2026.
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