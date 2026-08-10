Meet & Greet mit Nico Santos und Samstag-Tagestickets des SUPERBLOOM Festival gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Das SUPERBLOOM Festival steht für Musik, Kultur und unvergessliche Erlebnisse. Auch 2026 verwandelt sich der Olympiapark München wieder in eine außergewöhnliche Festivalwelt mit internationalen Top-Acts und abwechslungsreichem Rahmenprogramm.
Den Auftakt machen die Experience Days am Samstag, 29. August, und Sonntag, 30. August – mit internationalen Acts wie Kygo, Tom Odell und Zara Larsson, sowie deutschen Künstlern wie Nico Santos, Zartmann, Berq, Ikkimel und Baran Kok. Im Anschluss bringen drei separate Konzertabende den Olympiapark zum Aufleuchten.
Ein besonderes Highlight erwartet Besucherinnen und Besucher am Experience Samstag: Chartstürmer Nico Santos steht nicht nur auf der Bühne, sondern nimmt sich im Rahmen eines exklusiven Meet & Greets auch Zeit für seine Fans. So bietet sich die einmalige Gelegenheit, den erfolgreichen Sänger persönlich zu treffen.
Mehr Infos zum Festival und zum vollständigen Line-up gibt es auf der offiziellen SUPERBLOOM Festival Website.
- Themen:
- München
- Olympiapark
- Vorteilswelt
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen