Meet & Greet mit Nico Santos und Samstag-Tagestickets des SUPERBLOOM Festival gewinnen

Am 29. August tritt Nico Santos live beim SUPERBLOOM Festival im Münchner Olympiapark auf – und die Abendzeitung verlost mit dem SUPERBLOOM Festival 1 x 2 exklusive Plätze für das Meet & Greet, sowie Samstag-Tagestickets.

10. August 2026 - 00:00 Uhr

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Nico Santos zählt für viele zu den Highlights der Experience Days beim SUPERBLOOM Festival 2026.

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Die Abendzeitung verlost gemeinsam mit dem SUPERBLOOM Festival nicht nur 1 x 2 Tickets für den Experience Samstag, sondern damit auch 1 x 2 exklusive Plätze für das Meet & Greet mit Chartstürmer Nico Santos. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Das SUPERBLOOM Festival steht für Musik, Kultur und unvergessliche Erlebnisse. Auch 2026 verwandelt sich der Olympiapark München wieder in eine außergewöhnliche Festivalwelt mit internationalen Top-Acts und abwechslungsreichem Rahmenprogramm.

Den Auftakt machen die Experience Days am Samstag, 29. August, und Sonntag, 30. August – mit internationalen Acts wie Kygo, Tom Odell und Zara Larsson, sowie deutschen Künstlern wie Nico Santos, Zartmann, Berq, Ikkimel und Baran Kok. Im Anschluss bringen drei separate Konzertabende den Olympiapark zum Aufleuchten.

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Ein besonderes Highlight erwartet Besucherinnen und Besucher am Experience Samstag: Chartstürmer Nico Santos steht nicht nur auf der Bühne, sondern nimmt sich im Rahmen eines exklusiven Meet & Greets auch Zeit für seine Fans. So bietet sich die einmalige Gelegenheit, den erfolgreichen Sänger persönlich zu treffen.

Chartstürmer Nico Santos begeistert beim SUPERBLOOM Festival mit seinen größten Hits. © SUPERBLOOM Festival

Mehr Infos zum Festival und zum vollständigen Line-up gibt es auf der offiziellen .