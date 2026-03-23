Tickets für das Konzert von Sarah Brightman gewinnen

Gewinnen Sie zwei Tickets für das Konzert von Sarah Brightman in Rahmen ihrer "Christmas Spectacle - A Winter Symphony" Tour am 1. Dezember in der OIympiahalle München.

23. März 2026 - 09:07 Uhr

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Es ist wieder diese besondere Zeit des Jahres – Zeit für eine magische Feier der Weihnachtszeit! Die weltweit erfolgreichste Sopranistin und legendäre, GRAMMY-nominierte Künstlerin Sarah Brightman kehrt im November und Dezember mit ihrem neuen Weihnachtsspektakel "A Winter Symphony" auf die Bühne zurück.

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Jedes Jahr begeistert sie mit ihrer gefeierten Weihnachtsshow das Publikum rund um den Globus – und auch in diesem Jahr bildet sie keine Ausnahme. Begleitet von einem Orchester, einem Chor und besonderen Gästen präsentiert Sarah Brightman in dieser bezaubernden Show zahlreiche ihrer Weihnachtsklassiker sowie ihre größten Erfolge. "A Winter Symphony" ist eine ganz besondere Art, die Feiertage gemeinsam mit Familie und Freunden zu genießen.

Sarah Brightman kommt nach München! © Sarah Brightman

Sarah Brightman, internationaler Gesangsstar und UNESCO-Künstlerin für den Frieden, ist die weltweit erfolgreichste Sopranistin. Sie gilt als Pionierin des Classical-Crossover-Genres und ist bekannt für ihren Stimmumfang von über drei Oktaven. Als einzige Künstlerin führte sie gleichzeitig die Billboard-Dance- und Klassik-Charts an. Ihre Stimme erklang in Theatern, Arenen, Kathedralen, UNESCO-Welterbestätten und Olympiastadien weltweit. Sarah Brightmans Werk überschreitet Genregrenzen und vereint vielfältige musikalische Einflüsse zu einem einzigartigen Klangbild. Mit über 35 Millionen verkauften Tonträgern, mehr als 180 Gold- und Platin-Auszeichnungen in über 40 Ländern sowie über einer Milliarde Streams weltweit zählt sie zu den bedeutendsten Künstlerinnen unserer Zeit.

Jetzt mitmachen und gewinnen! © Sarah Brightman

Sarah Brightman schuf die Rolle der Christine Daaé in Das Phantom der Oper im Londoner West End sowie am Broadway. Zudem trat sie bei renommierten Anlässen wie dem Concert for Diana, den Kennedy Center Honors sowie den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona und 2008 in Peking auf. Ihre Alben Eden, La Luna, Harem, Symphony, Dreamchaser und HYMN erreichten Spitzenplätze der Billboard-Charts und wurden von weltweiten Tourneen begleitet.

Ausgezeichnet und gefeiert

Für ihre herausragenden Verdienste um Musik und Theater wurde sie mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt, erhielt die Ehrendoktorwürde (Hon DArt) der University of Hertfordshire und wurde mit dem italienischen Verdienstorden "Cavaliere" ausgezeichnet. Im Mai 2024 kehrte Sarah Brightman nach über drei Jahrzehnten erstmals wieder in einer Theaterrolle auf die Bühne zurück – als Norma Desmond in der aufwendigen australischen Produktion von Andrew Lloyd Webbers Sunset Boulevard – gefeiert von Publikum und Presse mit Standing Ovations.

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