Erleben Sie ''Schwanensee'' und ''Der Nussknacker'' im Showpalast München – und gewinnen Sie 2 x 2 Tickets für das Grand Classic Ballet!

17. November 2025 - 09:30 Uhr

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Das Grand Classic Ballet begeistert mit Tschaikowskis ''Schwanensee'' auf der Bühne des Münchner Showpalasts.

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost jeweils zwei Tickets für den Nussknacker am 1. Dezember um 19.00 Uhr und für Schwanensee am 2. Dezember um 19.00 Uhr. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

wie diesem teilnehmen. Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

in voller Länge und mit deutlich Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

von der Chefredaktion. Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.

mit attraktiven Rabatten. Monatlich kündbar Jetzt für 1 Euro testen

und am Gewinnspiel teilnehmen Bereits Abonnent?

Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Sonntag, 23.11., 23:59 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Sobald die Tage kürzer werden, ist es Zeit für ein besonderes Ritual: Die Wintertournee bringt zwei der größten Ballette aller Zeiten auf Deutschlands Bühnen: Tschaikowskis Meisterwerke "Schwanensee" und "Der Nussknacker".

Das Grand Classic Ballet verbindet klassische Ballettkunst mit opulenten Bildern und großen Emotionen. © Grand Classic Ballet

Vom 29.11. bis zum 03.12.25 ist das Grand Classic Ballet zu Gast im und lädt dazu ein, klassische Tanzkunst neu zu erleben: zeitlos, emotional und generationenübergreifend. Beide Werke werden in München eindrucksvoll inszeniert: Die imposante, 600m2 große LED-Wand im Showpalast wird erstmals als lebendiges Bühnenbild eingesetzt und macht die Aufführungen zu einem einmaligen, visuellen Erlebnis.

In ''Der Nussknacker'' verschmelzen Musik, Tanz und Theater zu einem festlichen Gesamtkunstwerk. © Grand Classic Ballet

Ob Familienausflug, festliches Date, Insta-Moment oder nostalgisches Zurücklehnen für alle, die sich einfach verzaubern lassen und in eine andere Welt abtauchen möchten: Die Grand Classic Ballets vereinen aufwendige Kostüme, musikalische Meisterwerke und große Emotionen – ein Ballettabend, den man nicht vergisst.

Tickets und Termine finden Sie .