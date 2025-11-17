Tickets für das Grand Classic Ballet Schwanensee und Der Nussknacker gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Sobald die Tage kürzer werden, ist es Zeit für ein besonderes Ritual: Die Grand Classic Ballet Wintertournee bringt zwei der größten Ballette aller Zeiten auf Deutschlands Bühnen: Tschaikowskis Meisterwerke "Schwanensee" und "Der Nussknacker".
Vom 29.11. bis zum 03.12.25 ist das Grand Classic Ballet zu Gast im Showpalast und lädt dazu ein, klassische Tanzkunst neu zu erleben: zeitlos, emotional und generationenübergreifend. Beide Werke werden in München eindrucksvoll inszeniert: Die imposante, 600m2 große LED-Wand im Showpalast wird erstmals als lebendiges Bühnenbild eingesetzt und macht die Aufführungen zu einem einmaligen, visuellen Erlebnis.
Ob Familienausflug, festliches Date, Insta-Moment oder nostalgisches Zurücklehnen für alle, die sich einfach verzaubern lassen und in eine andere Welt abtauchen möchten: Die Grand Classic Ballets vereinen aufwendige Kostüme, musikalische Meisterwerke und große Emotionen – ein Ballettabend, den man nicht vergisst.
Tickets und Termine finden Sie hier.
