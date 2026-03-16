Tickets für das Female Future Festival gewinnen

Ein Tag voller Inspiration, Austausch und Zukunftsimpulse: Das Female Future Festival Munich bringt starke Stimmen und mutige Ideen zusammen. Jetzt mitmachen und Tickets gewinnen.

16. März 2026 - 09:10 Uhr

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Inspirierende Keynotes und Panels stehen im Mittelpunkt des Festivalprogramms.

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Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Sonntag, 29.03., 23:59 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Das kommt am Donnerstag, 7. Mai 2026, nach München zurück. Ab 10 Uhr geht es im Werksviertel-Mitte um Female Empowerment, neue Perspektiven und Zukunftsideen. Das Motto: "The power of connection".

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Auf der Bühne stehen über 50 inspirierende Speakerinnen und Speaker aus Wirtschaft, Medien, Technologie, Leadership und Innovation. Mit dabei sind unter anderem Nena Brockhaus, Senna und Bahar (Ex-Monrose), Jazzy Gabert, Franziska Kohlpaintner, Katharina Kreutzkamm-Aumüller sowie Anja Beil. Sie teilen persönliche Erfahrungen, Erfolgsstrategien und Impulse für die Arbeits- und Lebenswelt von morgen.

Das Festival richtet sich an Frauen und alle, die Zukunft gestalten wollen: Gründerinnen und Gründer, Visionärinnen und Visionäre, Professionals, Teams, Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger sowie Netzwerkerinnen und Netzwerker.

Masterclasses bieten Raum für Tiefe, Praxis und neue Perspektiven – hier sind Patricia Zupan-Eugster und Verena Eugster (r.), die beiden Gründerinnen des Female Future Festivals, zu sehen. © Female Future Festival

Das Programm bietet inspirierende Keynotes und Panels, Deep-Dive Workshops und Masterclasses, ein kuratiertes Networking-Programm. Raum für echte Verbindungen und neue Perspektiven sowie Karriere- und Zukunftsimpulse für jede Lebensphase

Tickets sind die offizielle Festival-Website erhältlich.