Tickets für das Female Future Festival gewinnen
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Das Female Future Festival kommt am Donnerstag, 7. Mai 2026, nach München zurück. Ab 10 Uhr geht es im Werksviertel-Mitte um Female Empowerment, neue Perspektiven und Zukunftsideen. Das Motto: "The power of connection".
Auf der Bühne stehen über 50 inspirierende Speakerinnen und Speaker aus Wirtschaft, Medien, Technologie, Leadership und Innovation. Mit dabei sind unter anderem Nena Brockhaus, Senna und Bahar (Ex-Monrose), Jazzy Gabert, Franziska Kohlpaintner, Katharina Kreutzkamm-Aumüller sowie Anja Beil. Sie teilen persönliche Erfahrungen, Erfolgsstrategien und Impulse für die Arbeits- und Lebenswelt von morgen.
Das Festival richtet sich an Frauen und alle, die Zukunft gestalten wollen: Gründerinnen und Gründer, Visionärinnen und Visionäre, Professionals, Teams, Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger sowie Netzwerkerinnen und Netzwerker.
Das Programm bietet inspirierende Keynotes und Panels, Deep-Dive Workshops und Masterclasses, ein kuratiertes Networking-Programm. Raum für echte Verbindungen und neue Perspektiven sowie Karriere- und Zukunftsimpulse für jede Lebensphase
Tickets sind hier die offizielle Festival-Website erhältlich.
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