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Tickets für „Broadway meets Opera“ bei den Weiherspielen Markt Schwaben gewinnen

Gewinnen Sie 3 × 2 Tickets für das magische Open-Air-Erlebnis „Broadway meets Opera“ am 26. Juli 2026 in Markt Schwaben.
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Broadway meets Opera – pure musikalische Magie.
Broadway meets Opera – pure musikalische Magie. © Romina Schaaff

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AZ-Vorteilswelt Logo Gewinnspiel: Broadway meets Opera – Sarré

Die Abendzeitung verlost 3 × 2 Tickets für das magische Open-Air-Erlebnis „Broadway meets Opera“ am 26. Juli 2026 in Markt Schwaben.
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    Die Teilnahme ist bis Sonntag, 19.07., 00:00 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Erleben Sie einen unvergesslichen Sommernachmittag voller Musik, Fantasie und großer Emotionen unter freiem Himmel.

Am Sonntag, 26. Juli 2026, verwandeln sich die Weiherspiele Markt Schwaben in eine märchenhafte Open-Air-Bühne für das außergewöhnliche Familienevent „Broadway meets Opera – Von Märchenwald bis Nimmerland“.

Vorhang auf für Broadway, Oper und große Emotionen.
Vorhang auf für Broadway, Oper und große Emotionen. © Sarré Musikprojekte gGmbH

Musiktheater voller Magie, Emotionen und Familienmomente

Die Sarré Musikprojekte präsentieren gemeinsam mit dem Theater Markt Schwaben die schönsten Highlights ihrer erfolgreichen Familienproduktionen. Freuen Sie sich auf bewegende Szenen aus der Zauberflöte, erste exklusive Einblicke in die neue Familienoper Hänsel & Gretel, mitreißende Musicalmomente aus Peter Pan sowie bekannte Musical-Hits.

Wo Natur und Theater aufeinandertreffen: die Weiherspielbühne.
Wo Natur und Theater aufeinandertreffen: die Weiherspielbühne. © Sarré Musikprojekte gGmbH

Seit über zwölf Jahren begeistern die Sarré Musikprojekte mit professionellen Musiktheaterproduktionen, bei denen junge Talente gemeinsam mit erfahrenen Künstlerinnen, Künstlern und Musikerinnen auf der Bühne stehen. Liebevolle Kostüme, fantasievolle Inszenierungen und Live-Musik machen jede Aufführung zu einem besonderen Erlebnis für die ganze Familie.

Gemeinsam auf der Bühne – gemeinsam im Zauber der Musik.
Gemeinsam auf der Bühne – gemeinsam im Zauber der Musik. © Anja Bank

Lassen Sie sich von einer einzigartigen Kulisse am Weiher verzaubern und genießen Sie einen Sommernachmittag voller Musik, Magie und großer Gefühle.

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