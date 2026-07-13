Tickets für „Broadway meets Opera“ bei den Weiherspielen Markt Schwaben gewinnen
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Erleben Sie einen unvergesslichen Sommernachmittag voller Musik, Fantasie und großer Emotionen unter freiem Himmel.
Am Sonntag, 26. Juli 2026, verwandeln sich die Weiherspiele Markt Schwaben in eine märchenhafte Open-Air-Bühne für das außergewöhnliche Familienevent „Broadway meets Opera – Von Märchenwald bis Nimmerland“.
Musiktheater voller Magie, Emotionen und Familienmomente
Die Sarré Musikprojekte präsentieren gemeinsam mit dem Theater Markt Schwaben die schönsten Highlights ihrer erfolgreichen Familienproduktionen. Freuen Sie sich auf bewegende Szenen aus der Zauberflöte, erste exklusive Einblicke in die neue Familienoper Hänsel & Gretel, mitreißende Musicalmomente aus Peter Pan sowie bekannte Musical-Hits.
Seit über zwölf Jahren begeistern die Sarré Musikprojekte mit professionellen Musiktheaterproduktionen, bei denen junge Talente gemeinsam mit erfahrenen Künstlerinnen, Künstlern und Musikerinnen auf der Bühne stehen. Liebevolle Kostüme, fantasievolle Inszenierungen und Live-Musik machen jede Aufführung zu einem besonderen Erlebnis für die ganze Familie.
Lassen Sie sich von einer einzigartigen Kulisse am Weiher verzaubern und genießen Sie einen Sommernachmittag voller Musik, Magie und großer Gefühle.
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