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Tageskarten für die Rupertus Therme in Bad Reichenhall gewinnen

Gewinnen Sie zwei Tageskarten für die Rupertus Therme in Bad Reichenhall.
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Glasfront mit viel Ausblick: die Rupertus Therme in Bad Reichenhall.  
Glasfront mit viel Ausblick: die Rupertus Therme in Bad Reichenhall.   © Rupertus Therme

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AZ-Vorteilswelt Logo Gewinnspiel: Rupertus Therme (Bad Reichenhall)

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    Die Teilnahme ist bis Sonntag, 05.04., 18:00 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Rund 1500 Quadratmeter Wasserfläche mit 18 bis 40 Grad warmen Innen- und Außenbecken und ein herrlicher Blick auf die Alpen durch die großen Glasfronten: In der Rupertus Therme in Bad Reichenhall kann man mit der natürlichen Kraft von Alpensalz und Alpensole eine wohltuende Auszeit erleben und sich spürbar erholen.

Die seit Millionen Jahren gereifte, mineralstoffreiche Sole wirkt entspannend auf Muskeln und Gelenke, pflegt die Haut und unterstützt das Immunsystem.   

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