Tageskarten für die Rupertus Therme in Bad Reichenhall gewinnen
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Rund 1500 Quadratmeter Wasserfläche mit 18 bis 40 Grad warmen Innen- und Außenbecken und ein herrlicher Blick auf die Alpen durch die großen Glasfronten: In der Rupertus Therme in Bad Reichenhall kann man mit der natürlichen Kraft von Alpensalz und Alpensole eine wohltuende Auszeit erleben und sich spürbar erholen.
Die seit Millionen Jahren gereifte, mineralstoffreiche Sole wirkt entspannend auf Muskeln und Gelenke, pflegt die Haut und unterstützt das Immunsystem.
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