Tageskarten für den Peppa Pig Park in Günzburg zu gewinnen

Großer Spaß für die Kleinsten: Nur wenige Schritte vom Legoland entfernt, bietet der Peppa Pig Park in Günzburg familienfreundliche Unterhaltung für die jüngsten Familienmitglieder.

01. August 2025 - 12:56 Uhr

Neben Fahrgeschäften wie Peppas Ballonfahrt oder dem Segeltörn mit Opa Kläff zur Pirateninsel gibt es in diesem Sommer Meet & Greets mit Mama Wutz und dem neuen Familienmitglied Evie, Peppas Schwester. Besonders an heißen Tagen ist der große Wasserspielplatz ein Highlight: Kinder können rutschen, springen, planschen und sich in bunten Wasserspielen austoben. Wechselkleidung ist empfehlenswert. Zur Ruhe kommen kleine Besucherinnen und Besucher (sowie Eltern) im Picknickbereich oder im gemütlichen Parkkino, das kurze Filme aus der Peppa-Welt zeigt. Mehr Infos unter