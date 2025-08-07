SUPERBLOOM Festival hautnah erleben – jetzt Tickets gewinnen
Nach den erfolgreichen letzten Ausgaben kehrt das SUPERBLOOM Festival auch 2025 am 30. und 31. August in den Olympiapark und das Olympiastadion zurück.
Mit einem Mix aus internationalen Superstars und vielversprechenden Newcomerinnen und Newcomern wird das Festival wieder unvergessliche Momente schaffen. Neben atemberaubender Musik erwartet die Besucherinnen und Besucher eine Fülle von Erlebnissen abseits der Hauptbühnen, darunter spannende Podcasts, inspirierende Lesungen, interessante Talks und beeindruckende Performances.
Post Malone, Hozier, Shawn Mendes, RAYE, Nelly Furtado u. v. m.
Highlights des diesjährigen Line-ups sind Post Malone, Hozier und Shawn Mendes. Ebenso sorgen RAYE, Tiësto, Nelly Furtado, Bebe Rexha und viele weitere Acts für ein außergewöhnliches Festivalerlebnis.
Countdown bis zum SUPERBLOOM Festival 2025
