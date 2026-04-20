Grand Opening des Cocktail X Festivals: Jetzt Tickets sichern
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Es ist zurück – und größer denn je: Das Cocktail X Festival geht 2026 in die vierte Runde. Den Auftakt macht ein Grand Opening auf einer der spektakulärsten Rooftop Locations der Stadt – und wir verlosen 1 x 2 Tickets.
München wird zur Cocktail-Hauptstadt
Vom 13. bis 30. Mai 2026 verwandelt das Cocktail X Festival München erneut in die Cocktail-Hauptstadt Deutschlands. 18 Tage lang erwarten die Stadt einzigartige Bar Erlebnisse, exklusive Tastings und Kreationen der besten Bartenderinnen und Bartender des Landes.
Was 2023 als ambitionierte Idee begann, hat sich längst als feste Größe in der deutschen Barszene etabliert. Den Auftakt macht das Grand Opening am 14. Mai in der M'Uniqo Rooftop Barim Andaz München Schwabinger Tor.
Von 14:00 bis 18:00 Uhr erwartet die Gäste ein Nachmittag, der Barkultur und Sommerfeeling auf einem Niveau vereint, das seinesgleichen sucht: kuratierte Cocktails All You Can Drink, erlesenes Fingerfood, handverlesene DJ-Sets und ein Panoramablick über die Stadt, der den perfekten Rahmen für diesen besonderen Auftakt bietet.
Das Grand Opening ist bewusst exklusiv gehalten – nur 150 Tickets sind verfügbar. Early-Bird-Tickets gibt es ab 49 Euro, Regular-Tickets für 59 Euro, erhältlich hier.
Wer den Nachmittag über den Dächern Münchens erleben möchte, sollte schnell sein. Doch das Opening ist erst der Anfang: Über die gesamte Festivaldauer hinweg öffnen 62 teilnehmende Bars in ganz München ihre Türen für besondere Kreationen und einmalige Erlebnisse.
Den krönenden Abschluss bildet am 31. Mai die glamouröse Closing & Award Night im Brenner Operngrill, bei der die Cocktail X Awards verliehen und die Top 30 Bars Deutschlands by Top 500 Bars gekürt werden.
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