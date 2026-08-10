PAWSA am Königsplatz: Tickets für das PULSE Open Air gewinnen
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Zwischen Glyptothek, Antikensammlungen und Propyläen wird Ende August getanzt: Am Samstag, 29. August 2026, verwandelt die Münchner Eventreihe PULSE den Königsplatz in ein Open-Air für elektronische Musik. Headliner ist der Londoner DJ und Produzent PAWSA, der an diesem Tag erstmals in München auftritt. Geplant ist ein mehrstündiges Extended Set.
Der klassizistische Platz soll dabei nicht nur als eindrucksvolle Kulisse dienen. Das Konzept ist als Dramaturgie vom Tag in die Nacht gedacht: Einlass und erste Sets am Nachmittag, die Golden Hour über dem Königsplatz und das Finale nach Einbruch der Dunkelheit. Von 16 bis 23 Uhr entsteht so ein achtstündiges Daytime-Open-Air, das Clubkultur und einen der bekanntesten Stadträume Münchens zusammenbringen soll.
Der Ort steht im Mittelpunkt
Veranstalter ist die 2022 gegründete Münchner Reihe PULSE, die elektronische Musik regelmäßig an besondere Orte bringt. Das Open-Air am Königsplatz ist das bislang größte Projekt der Marke.
Trotzdem soll das Format bewusst reduziert bleiben und nicht wie ein klassisches Großfestival wirken. Musik, Licht und Architektur bilden den Mittelpunkt; rund um die Hauptbühne sind Bars und Essensstände vorgesehen. Weitere DJs ergänzen das Line-up, im Fokus steht jedoch PAWSAs erster Münchner Auftritt.
Ein Londoner House-Sound für München
PAWSA zählt seit Jahren zu den international gefragten Namen der House-Szene. Der Londoner DJ und Produzent ist Mitgründer des Labels Solid Grooves Records, das er 2015 gemeinsam mit Michael Bibi ins Leben rief. Sein Sound ist reduziert und unmittelbar: druckvolle Grooves, sparsame Melodien und prägnante Vocal-Samples. Statt eines kurzen Festival-Slots ist am Königsplatz bewusst ein Extended Set
angekündigt, das dem Künstler mehr Raum für einen musikalischen Spannungsbogen gibt.
Nach Einbruch der Dunkelheit soll sich auch das Erscheinungsbild des Platzes verändern. Geplant ist eine Licht- und Projektionsinszenierung, die die Propyläen sowie die seitliche Architektur aufgreift und um individuelle Showelemente ergänzt. Die Technik soll die historischen Fassaden nicht überdecken, sondern ihre Wirkung verstärken.
EVENTDATEN
PULSE presents PAWSA
Samstag, 29. August 2026
16:00–23:00 Uhr
Königsplatz, München
Der Einlass ist ab 18 Jahren. Tickets sind über die Website von PULSE erhältlich.
- Themen:
- München
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