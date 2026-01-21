AZ-Plus
Gewinnspiel

Münchener Kammerorchester: Tickets für Beethovens Klavierkonzerte gewinnen

Wenn Alexander Lonquich und das MKO alle fünf Klavierkonzerte Beethovens live spielen, entsteht ein Konzerterlebnis von seltener Intensität.
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Das Münchener Kammerorchester begeistert mit einem seiner Jubiläumskonzerte in der Isarphilharmonie.
Das Münchener Kammerorchester begeistert mit einem seiner Jubiläumskonzerte in der Isarphilharmonie. © Florian Ganslmeier

Jetzt mitmachen und gewinnen 

AZ-Vorteilswelt Logo Gewinnspiel: Münchner Kammerorchester

Die Abendzeitung verlost 2 x 2 Tickets für das MKO-Konzert mit Alexander Lonquich und allen 5 Klavierkonzerten Beethovens am 31. Januar in der Isarphilarmonie.
  • Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.
  • Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.
  • Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.
  • Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.
  • Monatlich kündbar

Jetzt für 1 Euro testen
und am Gewinnspiel teilnehmen

Bereits Abonnent?
Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen!

    Die Teilnahme ist bis Mittwoch, 28.01., 12:00 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Beethovens ganze Welt in einem einzigen Konzert. Wenn ein Orchester und sein Solist Beethovens sämtliche Klavierkonzerte an einem einzigen Abend aufführen, entsteht ein Musikerlebnis von seltener Intensität. "Ein Projekt, das nur wagen darf, wer zu diesen Stücken wirklich etwas zu sagen hat." (SZ).

Ein unvergesslicher Beethoven-Abend

Bereits 2019 sorgten Alexander Lonquich und das Münchener Kammerorchester mit diesem außergewöhnlichen Programm im Prinzregententheater für Begeisterungsstürme. Die Freiheit des Spiels aus dem Moment, die Transparenz des Klangs und die unmittelbare Spannung zwischen Solist und Ensemble machten diesen Abend unvergesslich.

Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Nach der gefeierten CD-Einspielung bei ECM Records lobte BR-Klassik: "Alexander Lonquich spielt mit berührender Innigkeit. Sein Pianissimo ist atemberaubend, seine Melodien sprechen mit Nachdruck und zugleich wunderbar natürlich. Auch als Dirigent meistert er, vom Klavierhocker aus, die langen symphonischen Passagen exzellent. Das Münchener Kammerorchester agiert lebendig und durchsichtig als hellwacher Partner."

Am 31. Januar um 18 Uhr im HP8, Isarphilharmonie.
Am 31. Januar um 18 Uhr im HP8, Isarphilharmonie. © Florian Ganslmeier

In der Jubiläumssaison 2025/26 kehrt dieses außergewöhnliche Beethoven-Erlebnis zurück – in gleicher Besetzung, live in der Isarphilharmonie. Die Konzerteinführung mit Alexander Lonquich und Anselm Cybinski findet um 17 Uhr im Saal statt und ist für alle Konzertbesucherinnen und -besucher kostenlos.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.