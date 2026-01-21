Münchener Kammerorchester: Tickets für Beethovens Klavierkonzerte gewinnen

Wenn Alexander Lonquich und das MKO alle fünf Klavierkonzerte Beethovens live spielen, entsteht ein Konzerterlebnis von seltener Intensität.

21. Januar 2026 - 15:30 Uhr

Das Münchener Kammerorchester begeistert mit einem seiner Jubiläumskonzerte in der Isarphilharmonie.

Beethovens ganze Welt in einem einzigen Konzert. Wenn ein Orchester und sein Solist Beethovens sämtliche Klavierkonzerte an einem einzigen Abend aufführen, entsteht ein Musikerlebnis von seltener Intensität. "Ein Projekt, das nur wagen darf, wer zu diesen Stücken wirklich etwas zu sagen hat." (SZ).

Ein unvergesslicher Beethoven-Abend

Bereits 2019 sorgten Alexander Lonquich und das mit diesem außergewöhnlichen Programm im Prinzregententheater für Begeisterungsstürme. Die Freiheit des Spiels aus dem Moment, die Transparenz des Klangs und die unmittelbare Spannung zwischen Solist und Ensemble machten diesen Abend unvergesslich.

Nach der gefeierten CD-Einspielung bei ECM Records lobte BR-Klassik: "Alexander Lonquich spielt mit berührender Innigkeit. Sein Pianissimo ist atemberaubend, seine Melodien sprechen mit Nachdruck und zugleich wunderbar natürlich. Auch als Dirigent meistert er, vom Klavierhocker aus, die langen symphonischen Passagen exzellent. Das Münchener Kammerorchester agiert lebendig und durchsichtig als hellwacher Partner."

Am 31. Januar um 18 Uhr im HP8, Isarphilharmonie. © Florian Ganslmeier

In der Jubiläumssaison 2025/26 kehrt dieses außergewöhnliche Beethoven-Erlebnis zurück – in gleicher Besetzung, live in der Isarphilharmonie. Die Konzerteinführung mit Alexander Lonquich und Anselm Cybinski findet um 17 Uhr im Saal statt und ist für alle Konzertbesucherinnen und -besucher kostenlos.