Marathon München: Staffel-Startplatz für ein 4er-Team gewinnen
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Der MARATHON MÜNCHEN by Brooks geht am 11. Oktober 2026 in die nächste Runde – frischer, urbaner und emotionaler. Nach dem erfolgreichen Neustart 2025 kehrt das Laufevent mit noch mehr Momentum zurück.
München wird zur Laufbühne
Mit 28.500 Läuferinnen und Läufern, rund 150.000 Fans entlang der Strecke und 80.000 Besucherinnen und Besucher beim Runners Festival hat der Marathon 2025 ein starkes Comeback gefeiert. 2026 dürfen sich Teilnehmende sowie Zuschauerinnen und Zuschauer auf ein noch größeres Laufwochenende freuen. Neben dem Marathon stehen der Sport Schuster Halbmarathon by Brooks, der 10 KM Run, die Marathonstaffel, der Kids Run sowie der neue Dallmayr Coffee Run auf dem Programm. Bereits am Freitag sorgt der Münchner Schullauf für den stimmungsvollen Auftakt.
Start und Ziel liegen im Olympiapark. Von dort führt die Strecke durch die schönsten und lebendigsten Viertel der Stadt – vorbei am Marienplatz, dem Sendlinger Tor, dem Englischen Garten, dem Werksviertel und vielen weiteren Münchner Wahrzeichen. Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer, Musik entlang der Strecke und das Runners Festival mit Expo, Live-Programm und Mitmachaktionen machen den MARATHON MÜNCHEN by Brooks zu weit mehr als einem Laufevent – er wird zum Fest für die ganze Stadt.
Gemeinsam laufen, gemeinsam feiern
Wer den Marathon als Team erleben möchte, ist bei der Marathonstaffel genau richtig. Vier Läuferinnen und Läufer teilen sich die 42.195 Kilometer und erleben die einzigartige Atmosphäre gemeinsam. Die Wechsel erfolgen an attraktiven Punkten entlang der Strecke, bevor sich alle vier Teammitglieder auf den letzten Metern wieder zusammenschließen und gemeinsam im Olympiapark ins Ziel laufen – ein emotionaler Gänsehautmoment, der jedes Team verbindet.
Ob Freundeskreis, Familie, Kolleginnen und Kollegen oder Verein: Wer schon immer Teil eines Marathons sein wollte, ohne die komplette Distanz allein zu laufen, hat jetzt die Chance dazu. Die AZ verlost einen Staffel-Startplatz für ein Team aus vier Personen. Wer kein Losglück hat, kann sich noch bis zum 27. September 2026 regulär für die verschiedenen Wettbewerbe anmelden.
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