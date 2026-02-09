Karten für die Ausstellung "LUFTBALLONWELTEN" gewinnen
Ab dem 14. Februar 2026 öffnet die farbenfrohe Erlebniswelt im Pineapple-Park ihre Tore. Der Park ist eine Zwischennutzung von Michi Kern in der alten Paketposthalle an der Arnulfstraße.
"Es ist eines unserer kreativsten Projekte der letzten Zeit und macht alle Kindern und Eltern und Großeltern unfassbar große Freude. Es ist toll zu sehen, wieviel Liebe die fast 100 Luftballonkünstler in den Aufbau dieser riesigen Luftballonwelten stecken. Jedenfalls ein MUSS für alle Familien in Bayern. Es freut uns besonders, am Pineapple Park die Deutschland Premiere zu feiern – und das am Valentinstag," so Produzent Christoph Rahofer (EMS Entertainment).
Wo Fantasie Form annimmt
Auf rund 3.500 Quadratmeter erwartet die Besucherinnen und Besucher eine gigantische, interaktive Fantasiewelt, erschaffen aus über 500.000 bunten, natürlichen und vollständig kompostierbaren Luftballons. Dutzende internationale Luftballon-Skulpturen Künstlerinnen und Künstler aus 4 Kontinenten haben mit beeindruckender Detailverliebtheit fantastische Erlebnisräume geschaffen – bis zu acht Meter hoch. Natur, Tiere und weltberühmte Sehenswürdigkeiten werden dabei auf faszinierende Weise völlig neu interpretiert.
Art Director und Luftballon-Skulpturen-Designer Guido Verhoef aus den Niederlanden – einer der international renommiertesten Balloon-Artists – beschreibt das Erlebnis so:
"In unserer "Balloon Sculpture Art Experience", die zu 95% aus Luft besteht, wird es möglich, die ganze weite Welt an einem Tag in der eigenen Fantasie zu bereisen. Eine unglaubliche und interessante Erfahrung, in der Abenteuer, Spaß und Luftballonkunst mit bildenden Aspekten wie Natur, Kultur und Kreativität zusammenspielen."
Ausgestattet mit einem persönlichen Reisepass begeben sich kleine und große Entdecker:innen auf eine spielerische Weltreise – voller Staunen, Abenteuer und Überraschungen. In der Workshop Area kann man dann schließlich unter fachkundiger Anleitung auch selbst zum Luftballonkünstler werden.
"LUFTBALLONWELTEN" vereint Kreativität, Nachhaltigkeit und spielerisches Lernen – und schenkt Kindern als auch Erwachsenen Momente des Staunens, der Neugier und des gemeinsamen Entdeckens.
Besucherinformationen:
Ausstellungsdauer: 14. Februar 2026 bis 12. April 2026
Öffnungszeiten: täglich von 10-19 Uhr
Faschings- und Osterferien: täglich von 10-19.00 Uhr
24.02.-27.03.26: Di-Fr 14-19 Uhr, Sa und So 10-19 Uhr
Buchungen für Gruppen, Schulklassen etc. sind auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten möglich.
