Karten für das Benefizkonzert in der Münchner Residenz gewinnen

Am 27. September veranstaltet die Neue Philharmonie München ein Benefizkonzert zugunsten der Bayerischen Krebsgesellschaft – und die Abendzeitung verlost mit der Neuen Philharmonie München 3 x 2 Karten für diesen besonderen Abend.

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Die Neue Philharmonie München hat sich seit ihrer Gründung 2005 zu einem internationalen Orchester mit Musikstudierenden aus ganz Europa und weiteren Ländern der Welt entwickelt.

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Die Abendzeitung verlost zusammen mit der Neuen Philharmonie München 3x2 Karten für das Benefizkonzert in der Münchner Residenz am 27.09. um 19.00 Uhr. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Die und die Abendzeitung laden zu einem besonderen Konzertabend im Herkulessaal der Münchner Residenz ein – als Benefizkonzert zugunsten der Bayerischen Krebsgesellschaft.

Auf dem Programm stehen Carl Maria von Webers Ouvertüre zu „Der Freischütz", Beethovens Tripelkonzert sowie seine Sinfonie Nr. 5.

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Die Neue Philharmonie München ist ein international besetztes Symphonieorchester aus Musikstudierenden, das regelmäßig im Herkulessaal der Münchner Residenz sowie bei zahlreichen Gastkonzerten im In- und Ausland auftritt. 2025 feierte das Orchester sein 20-jähriges Bestehen. Musikalisch begleitet wird die Neue Philharmonie München von Mitgliedern des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, des Bayerischen Staatsorchesters sowie erfahrenen Lehrenden namhafter Musikhochschulen aus Deutschland und Europa.

Internationale Klasse im Herkulessaal

Am Dirigentenpult steht Fuad Ibrahimov, 1982 in Aserbaidschan geboren. Nach seinem Jungstudium im Fach Viola an der Musikhochschule Baku und einem weiteren Dirigierstudium an der Musikhochschule Köln trat er mit renommierten Orchestern in Deutschland, Europa und Asien auf. Seit 2014 leitet er das Staatliche Sinfonieorchester Aserbaidschan und ist Chefdirigent der Neuen Philharmonie München sowie des Baku Kammerorchesters. 2018 gewann er den Evgeny-Svetlanov-Internationalen Dirigentenwettbewerb in Paris.

Fuad Ibrahimov ist der Chefdirigent des Neuen Philharmonischen Orchesters München und des Baku Chamber Orchestra. © Ira Weihrauch

Drei herausragende Nachwuchsmusikerinnen sind die Solistinnen:

Die aus München stammende Geigerin Sophia Herbig, die u. a. mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dem Kammerorchester Europa und dem Mahler Kammerorchester musizierte und seit 2019 Stimmführerin der 2. Violinen im Mozarteumorchester Salzburg ist.

Sophia Herbig ist eine aus München stammende Geigerin.

Die Cellistin Katja Deutsch, Masterstudentin bei Jean-Guihen Queyras an der Hochschule für Musik Freiburg, die regelmäßig mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und dem Mozarteumorchester spielt und 2023 das Klaviertrio „Trio Vivo" gründete.

Die Cellistin Katja Deutsch studiert im Master bei Jean-Guihen Queyras an der Hochschule für Musik Freiburg. © Andrej Grilc

Sowie die Pianistin Henriette Zahn, die mit den Schwerpunkten Liedgestaltung, Kammermusik und Performance u. a. das NORDLIED Festival in Hamburg ins Leben gerufen hat und bereits bei den Salzburger Festspielen und in der Elbphilharmonie zu erleben war.

Henriette Zahn ist Pianistin mit den Schwerpunkten Liedgestaltung, Kammermusik und Performance. © M.Kuhn

Termin: Sonntag, 27. September 2026, 19 Uhr, Herkulessaal der Residenz München

Tickets sind unter erhältlich.