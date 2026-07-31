Käfer Aperitivo Summer Set gewinnen

Prickelnder Genuss für laue Sommerabende: Die Abendzeitung verlost 3 x 1 Käfer Aperitivo Summer Set!

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Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Ein Grillfest auf der Terrasse, ein Ratsch mit einer guten Freundin auf dem Balkon oder ein romantisches Essen mit dem Liebsten – was zu alledem wunderbar passt, ist ein herrlich prickelndes Spritz-Getränk.

in verschiedenen erfrischenden Variationen (jeweils 0,75 l).

Spritzige Käfer-Kreationen: Ein prickelnder Aperitif in der Hand und die Sonne auf der Haut

Ob der klassische weiße Hugo mit feiner Holunderblütennote oder der Hugo Rosé. Ebenso gschmackig wie beerig: der Käfer Wild Berry. Ergänzt wird der Sechserpack durch zwei Spritz-Variationen, inspiriert von den Klassikern Bellini und Limoncello Spritz, sowie die Eigenkreation Käfer Sprizz mit mediterranem Flair.