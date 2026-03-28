Jetzt Tickets für Indoor Skydiving gewinnen

Gewinnen Sie zwei Tickets für "Indoor Skydiving" in der Jochen Schweizer Arena.

Ganz schön aufregend: abheben und dann spüren, wie sich ein freier Fall anfühlt.

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Die Abendzeitung verlost 5 x 2 Tickets für "Indoor Skydiving" (Wert pro Ticket: 59,90 Euro). Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Wie fühlt sich das an, so ein freier Fall, wie ihn Fallschirmspringer erleben wenn sie aus dem Flugzeug springen? Das kann man beim "Indoor Skydiving" spüren – ganz ohne Flugzeug, nur mit dem eigenen Körper. Und zwar im Windtunnel in der in Taufkirchen.

Alles findet mit Strom aus dem eigenen Solarpark der Arena statt. Die Arena bietet noch mehr: Man kann das ganze Jahr über "Indoor Surfen" auf einer stehenden Welle. Draußen gibt es einen Hochseilklettergarten, Flying Fox, Sky Jump und House Running.