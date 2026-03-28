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Jetzt Tickets für Indoor Skydiving gewinnen

Gewinnen Sie zwei Tickets für "Indoor Skydiving" in der Jochen Schweizer Arena.
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Ganz schön aufregend: abheben und dann spüren, wie sich ein freier Fall anfühlt.  
Ganz schön aufregend: abheben und dann spüren, wie sich ein freier Fall anfühlt.   © Martin Ried

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    Die Teilnahme ist bis Sonntag, 05.04., 18:00 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Wie fühlt sich das an, so ein freier Fall, wie ihn Fallschirmspringer erleben wenn sie aus dem Flugzeug springen? Das kann man beim "Indoor Skydiving" spüren – ganz ohne Flugzeug, nur mit dem eigenen Körper. Und zwar im Windtunnel in der Jochen Schweizer Arena in Taufkirchen.

Alles findet mit Strom aus dem eigenen Solarpark der Arena statt. Die Arena bietet noch mehr: Man kann das ganze Jahr über "Indoor Surfen" auf einer stehenden Welle. Draußen gibt es einen Hochseilklettergarten, Flying Fox, Sky Jump und House Running.

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