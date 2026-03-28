Jetzt Tickets für Indoor Skydiving gewinnen

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Wie fühlt sich das an, so ein freier Fall, wie ihn Fallschirmspringer erleben wenn sie aus dem Flugzeug springen? Das kann man beim "Indoor Skydiving" spüren – ganz ohne Flugzeug, nur mit dem eigenen Körper. Und zwar im Windtunnel in der Jochen Schweizer Arena in Taufkirchen.
Alles findet mit Strom aus dem eigenen Solarpark der Arena statt. Die Arena bietet noch mehr: Man kann das ganze Jahr über "Indoor Surfen" auf einer stehenden Welle. Draußen gibt es einen Hochseilklettergarten, Flying Fox, Sky Jump und House Running.
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