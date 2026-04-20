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Jetzt einen Präsentkorb von Käfer gewinnen

Jetzt mitmachen und eines von sieben exklusiven Käfer Präsenten "Alpengruß" mit feinen Spezialitäten aus den Alpen gewinnen! 
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Sorgfältig von Hand verpackt, nachhaltig und voller Genussmomente.
Sorgfältig von Hand verpackt, nachhaltig und voller Genussmomente. © Feinkost Käfer

Hier mitmachen und gewinnen 

AZ-Vorteilswelt Logo Gewinnspiel: Präsent von Käfer

Die Abendzeitung verlost sieben exklusive Käfer Präsente "Alpengruß" mit feinen Spezialitäten aus den Alpen. Die Körbe müssen im Zeitraum vom 28. bis zum 30. April 2026 in der Garmischer Straße 35 abgeholt werden.
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    Die Teilnahme ist bis Sonntag, 26.04., 23:59 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Feinste Delikatessen, liebevoll zusammengestellt und inspiriert von alpiner Genusskultur: Mit dem Präsent "Alpengruß" bringt Feinkost Käfer ein Stück Heimat auf den Tisch – und genau dieses besondere Set können Sie jetzt gewinnen. 

Alpen-Genuss in seiner feinsten Form

Das exklusive Präsent vereint eine Auswahl hochwertiger Spezialitäten, die für authentischen Geschmack und echte Genussmomente stehen. Freuen Sie sich unter anderem auf cremigen Frühlingsblütenhonig, knuspriges Dinkel-Knäckebrot, aromatische Pistazien sowie herzhafte Schmankerl wie würzige Kräuterwurzn und fein abgestimmte Gewürzgurken.

Ob für ein gemütliches Frühstück, eine zünftige Brotzeit oder als stilvolles Geschenk für besondere Anlässe – das Präsent "Alpengruß" steht für die typische Käfer-Qualität: ausgesuchte Zutaten, harmonisch kombiniert und mit viel Liebe zum Detail zusammengestellt.
Genießen Sie alpine Vielfalt in ihrer schönsten Form und lassen Sie sich von den hochwertigen Produkten inspirieren – perfekt für alle, die Feinkost und besondere Genussmomente schätzen.

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