Jetzt einen Präsentkorb von Käfer gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Feinste Delikatessen, liebevoll zusammengestellt und inspiriert von alpiner Genusskultur: Mit dem Präsent "Alpengruß" bringt Feinkost Käfer ein Stück Heimat auf den Tisch – und genau dieses besondere Set können Sie jetzt gewinnen.
Alpen-Genuss in seiner feinsten Form
Das exklusive Präsent vereint eine Auswahl hochwertiger Spezialitäten, die für authentischen Geschmack und echte Genussmomente stehen. Freuen Sie sich unter anderem auf cremigen Frühlingsblütenhonig, knuspriges Dinkel-Knäckebrot, aromatische Pistazien sowie herzhafte Schmankerl wie würzige Kräuterwurzn und fein abgestimmte Gewürzgurken.
Ob für ein gemütliches Frühstück, eine zünftige Brotzeit oder als stilvolles Geschenk für besondere Anlässe – das Präsent "Alpengruß" steht für die typische Käfer-Qualität: ausgesuchte Zutaten, harmonisch kombiniert und mit viel Liebe zum Detail zusammengestellt.
Genießen Sie alpine Vielfalt in ihrer schönsten Form und lassen Sie sich von den hochwertigen Produkten inspirieren – perfekt für alle, die Feinkost und besondere Genussmomente schätzen.
- Themen:
- Vorteilswelt
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen