Tänzer, Musiker und Talente aufgepasst: Chance auf vier Minuten Rampenlicht vor 6.000 Menschen
Glück passiert nicht einfach: Man kann etwas dafür tun. Genau darum geht es beim Happiness Festival am 31. Oktober im BMW Park München von 16:30 bis 21:30 Uhr. Wenn außen alles wackelt, zählt, was uns innen Halt gibt.
Nicht alle Umstände können wir beeinflussen – was in uns geschieht, schon. Es gibt eine Zufriedenheit, die einem niemand geben und niemand nehmen kann. Und diese innere Stabilität gibt echte Handlungskraft. Das Happiness Festival vereint die vier Säulen des inneren Glücks: Geist, Körper, Community und Purpose.
Chance auf der großen Bühne zu stehen
Das Happiness Festival ist nicht nur ein Event zum Zuschauen. Wer selbst Musik macht, tanzt oder ein besonderes Talent mitbringt, kann Teil des Programms werden und auf der großen Bühne im BMW Park stehen.
Für die Talent Show werden Bewerberinnen und Bewerber in drei Kategorien gesucht: Musik, Tanz und Talent. Mitmachen können Einzelpersonen ebenso wie Gruppen. Für die Bewerbung genügt ein Video von maximal drei Minuten Länge – eine professionelle Produktion ist nicht notwendig. Mehr Infos zum Casting gibt es hier.
Aus den Einsendungen wählt die Jury drei Gewinner aus. Diese erhalten jeweils rund vier Minuten Bühnenzeit und präsentieren ihren Act am 31. Oktober live vor bis zu 6.000 Menschen.
Wer also schon länger davon träumt, mit der eigenen Musik, einer Choreografie oder einem besonderen Talent auf einer großen Bühne zu stehen, bekommt hier die Gelegenheit dazu.
Hier bewerben:
Die Highlights des Happiness Festivals:
- Elektrisierende Tanz-Performances
- Atembasierte Meditation mit Sri Sri Ravi Shankar
- Konzert & Mitsing-Hits
Mitmachen statt zuschauen
Es gibt insgesamt drei Wege, wie man am 31. Oktober selbst auf der Bühne stehen kann:
- Move as One – Yoga Performance: 200 Menschen auf der Bühne, eine Bewegung, ein Atem. Seit September üben Studios und Yoga-Begeisterte aus ganz München gemeinsam die Choreografie – zweimal pro Woche 30 Minuten online.
- The Happiness Guitar Ensemble: 108 Gitarristinnen und Gitarristen spielen einen Song vor 6.000 Menschen – geleitet von Marcel Verbay. Noten, Tabs und Play-alongs gibt es direkt nach der Anmeldung.
- Talent Show: Musik, Tanz oder Talent: Bis zum 18. Oktober sind Bewerbungen (ein Video von maximal drei Minuten) möglich. Die Jury wählt – die drei Gewinner stehen live auf der großen Bühne
Der Tag beim Happiness Festival:
14.30 Uhr: Einlass
Ab 14.45 Uhr: Connection Corners
Orte für echte Begegnungen und neue Verbindungen mit vegetarischem Soul Food
16.30 Uhr: Soul Music
Bhavini Vyas, Marcel Verbay & Band eröffnen mit Musik, die direkt ins Herz geht
16.45 Uhr: Welcome & Opening
Ankommen, eintauchen und gemeinsam in das Festival starten
17 Uhr: Move as One – The Yoga Experience
200 Performer. 6.000 Menschen. Eine Bewegung. Eine gemeinsame Energie
17.15 Uhr: Innere Freude entdecken
Sri Sri Ravi Shankar spricht darüber, wie man Zugang zu innerer Freude findest und beantwortet Fragen aus dem Publikum
18 Uhr: Geführte Atemreise & Meditation
Verstehen, erleben, anwenden: So funktioniert Meditation – geführt von Sri Sri Ravi Shankar
18.45 Uhr: Soul Food
Vegetarische Köstlichkeiten und Zeit für echte Begegnungen
19.30 Uhr: Dance Together
Detlef Soost bringt mit seiner Crew die Bühne zum Beben
19.45 Uhr: The Happiness Guitar Ensemble
Gitarren, Groove und Gänsehaut live auf der Bühne
20 Uhr: Talent Show – Musik, Tanz oder Talent?
Details zum Casting: hier
20.30 Uhr: Konzert & Mitsing-Hits
Songs zum Mitsingen, liefern eine gemeinschaftliche Chor-Atmosphäre zum Abschluss mit 6.000 Stimmen
21 Uhr: Happiness Challenge
Konkrete Impulse, wie man das Festival-Gefühl in den Alltag mitnehmen
21:30: Ausklang
Ein letzter gemeinsamer Moment – ein Abend, der nachklingt.
Die Organisation hinter dem Festival: Art of Living Foundation
1981 von Sri Sri Ravi Shankar gegründet, ist die Art of Living Foundation eine der weltweit größten gemeinnützigen Organisationen, getragen von der Vision einer stressfreien, gewaltfreien Gesellschaft.
Mit Atemtechniken wie der Sudarshan Kriya®, Meditation und Yoga hat sie Millionen Menschen weltweit dabei unterstützt, mehr innere Ruhe und Ausgeglichenheit zu finden.
Zusätzlich engagiert sich die Stiftung in sozialen Projekten wie Konfliktlösung, Katastrophenhilfe, ländlicher Entwicklung und Bildungsinitiativen.
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