Gutschein für Freizeit-Spaß und Bayern-Tickets gewinnen

Die Jury der US-Zeitschrift ‚Amusement Today‘ wählte den Europa-Park 2025 zum zehnten Mal zum besten Freizeitpark der Welt

Wir verlosen: zwei Übernachtungen für vier Personen vom 3. bis 5. April 2026 im Vier-Sterne-Superior-Hotel Colosseo inklusive Frühstück, Tickets für den Europa-Park und die Wasserwelt Rulantica sowie Eintrittskarten für das Bundesliga-Spiel SC Freiburg gegen den FC Bayern im Europa-Park Stadion – im Gesamtwert von über 2.000 Euro

Auswärtsspiele sind für Fußballfans grundsätzlich etwas Besonderes. Was aber, wenn sich eine Auswärtsfahrt in eine der schönsten Regionen Deutschlands mit einem Besuch im größten Freizeitpark der Bundesrepublik verbinden lässt und man dort sogar übernachten kann?

Bundesliga trifft Freizeitpark-Erlebnis

Der FC Bayern gastiert am ersten Mai-Wochenende im Rahmen des 28. Spieltags der Bundesliga beim SC Freiburg. Wir schicken Sie und Ihre Familie nicht nur ins Europa-Park Stadion des Europa-League-Teilnehmers, das erst 2021 eröffnet wurde, sondern auch in den Freizeitpark selbst. Die AZ und der in Rust verlosen (bei eigener Anreise) Übernachtungen in einem Vier-Bett-Zimmer für einen Gewinner und drei Begleitpersonen in einem 4-Sterne-Hotel inklusive Frühstück. Auf einer Gesamtfläche von rund 950.000 m² erwarten Sie in 20 Themenbereichen über 100 Attraktionen, darunter viele Fahrgeschäfte, sowie mehrere Shows.

Übernachten im Europa-Park Resort

Der Eintritt in die in unmittelbarer Nähe zum gelegene Wasserwelt Rulantica ist ebenfalls inklusive. Sie garantiert Bade- und Rutschenspaß in einer nordischen Themenwelt. Rulantica bietet ganzjährig Indoor auf 37.200 m² und im Sommer Outdoor auf 22.000 m² eines der schönsten Badeerlebnisse Europas. Besucher können Action und Erholung inmitten von 14 thematisierten Bereichen erleben. Europas größte Speed-Rutsche "Vikingløp" lädt beispielsweise zu einem aufregenden Wettrutschen ein.