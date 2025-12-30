Gutschein für Freizeit-Spaß und Bayern-Tickets gewinnen
Auswärtsspiele sind für Fußballfans grundsätzlich etwas Besonderes. Was aber, wenn sich eine Auswärtsfahrt in eine der schönsten Regionen Deutschlands mit einem Besuch im größten Freizeitpark der Bundesrepublik verbinden lässt und man dort sogar übernachten kann?
Bundesliga trifft Freizeitpark-Erlebnis
Der FC Bayern gastiert am ersten Mai-Wochenende im Rahmen des 28. Spieltags der Bundesliga beim SC Freiburg. Wir schicken Sie und Ihre Familie nicht nur ins Europa-Park Stadion des Europa-League-Teilnehmers, das erst 2021 eröffnet wurde, sondern auch in den Freizeitpark selbst. Die AZ und der Europa-Park in Rust verlosen (bei eigener Anreise) Übernachtungen in einem Vier-Bett-Zimmer für einen Gewinner und drei Begleitpersonen in einem 4-Sterne-Hotel inklusive Frühstück. Auf einer Gesamtfläche von rund 950.000 m² erwarten Sie in 20 Themenbereichen über 100 Attraktionen, darunter viele Fahrgeschäfte, sowie mehrere Shows.
Übernachten im Europa-Park Resort
Der Eintritt in die in unmittelbarer Nähe zum Europa-Park gelegene Wasserwelt Rulantica ist ebenfalls inklusive. Sie garantiert Bade- und Rutschenspaß in einer nordischen Themenwelt. Rulantica bietet ganzjährig Indoor auf 37.200 m² und im Sommer Outdoor auf 22.000 m² eines der schönsten Badeerlebnisse Europas. Besucher können Action und Erholung inmitten von 14 thematisierten Bereichen erleben. Europas größte Speed-Rutsche "Vikingløp" lädt beispielsweise zu einem aufregenden Wettrutschen ein.
