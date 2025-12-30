Gutschein für einen Kochkurs bei Koch Dich glücklich gewinnen
Kochen ist nichts für Sie? Bevor Sie endgültig den Kochlöffel abgeben, probieren Sie es hiermit: einem Kochkurs der Kochschule "Koch dich glücklich“. Wer weiß, ob Sie am Ende nicht selber vor Glück kochen?
Tapas, Pasta, Mezze oder Sushi: Es werden Schmankerl aus der ganzen Welt zubereitet. Begeben Sie sich auf eine kulinarische Kochreise! Bei der Kochschule im Glockenbachviertel lernt man alle nötigen Handgriffe für das perfekte Gericht.
Lernen von Profis – Rezepte inklusive
Am gefragtesten sind die authentisch asiatischen Kurse wie Vietnamesisch, Thailändisch und Japanisch. Die Köche, die in den jeweiligen Ländern aufgewachsen sind, geben ihr Wissen aus erster Hand weiter. Und keine Sorge, wenn Sie mal nicht ganz mitkommen: Die Rezepte für das Kurs-Menü erhalten Sie selbstverständlich im Nachgang.
