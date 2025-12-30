Gutschein für einen Kochkurs bei Koch Dich glücklich gewinnen

Wir verlosen einen Gutschein für 149 Euro für einen Kochkurs Ihrer Wahl bei Koch Dich Glücklich.

Die Abendzeitung verlost einen Gtuschein für einen Kochkurs Ihrer Wahl bei Koch Dich glücklich im Wert von 149 Euro. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist leider noch nicht möglich.

Kochen ist nichts für Sie? Bevor Sie endgültig den Kochlöffel abgeben, probieren Sie es hiermit: einem Kochkurs der Kochschule " “. Wer weiß, ob Sie am Ende nicht selber vor Glück kochen?

Tapas, Pasta, Mezze oder Sushi: Es werden Schmankerl aus der ganzen Welt zubereitet. Begeben Sie sich auf eine kulinarische Kochreise! Bei der im Glockenbachviertel lernt man alle nötigen Handgriffe für das perfekte Gericht.

Lernen von Profis – Rezepte inklusive

Am gefragtesten sind die authentisch asiatischen Kurse wie Vietnamesisch, Thailändisch und Japanisch. Die Köche, die in den jeweiligen Ländern aufgewachsen sind, geben ihr Wissen aus erster Hand weiter. Und keine Sorge, wenn Sie mal nicht ganz mitkommen: Die Rezepte für das Kurs-Menü erhalten Sie selbstverständlich im Nachgang.