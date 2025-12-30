AZ-Plus

Gutschein für einen Kochkurs bei Koch Dich glücklich gewinnen

Wir verlosen einen Gutschein für 149 Euro für einen Kochkurs Ihrer Wahl bei Koch Dich Glücklich.
Maja Aralica |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Unter Anleitung entsteht beim Kochkurs ein Menü.
Unter Anleitung entsteht beim Kochkurs ein Menü. © Daniel Kraus

AZ-Vorteilswelt Logo Gewinnspiel: Koch Dich glücklich

Die Abendzeitung verlost einen Gtuschein für einen Kochkurs Ihrer Wahl bei Koch Dich glücklich im Wert von 149 Euro.
Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist leider noch nicht möglich.

Kochen ist nichts für Sie? Bevor Sie endgültig den Kochlöffel abgeben, probieren Sie es hiermit: einem Kochkurs der Kochschule "Koch dich glücklich“. Wer weiß, ob Sie am Ende nicht selber vor Glück kochen?

Tapas, Pasta, Mezze oder Sushi: Es werden Schmankerl aus der ganzen Welt zubereitet. Begeben Sie sich auf eine kulinarische Kochreise! Bei der Kochschule im Glockenbachviertel lernt man alle nötigen Handgriffe für das perfekte Gericht.

Lernen von Profis – Rezepte inklusive

Am gefragtesten sind die authentisch asiatischen Kurse wie Vietnamesisch, Thailändisch und Japanisch. Die Köche, die in den jeweiligen Ländern aufgewachsen sind, geben ihr Wissen aus erster Hand weiter. Und keine Sorge, wenn Sie mal nicht ganz mitkommen: Die Rezepte für das Kurs-Menü erhalten Sie selbstverständlich im Nachgang.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.