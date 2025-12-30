Gutschein für einen Tag im Spa im Andaz Hotel gewinnen
Einfach abschalten, durchatmen und neue Energie tanken: Mit dem Day-Spa des Andaz Hotels in Schwabing, finden Sie garantiert zur Ruhe.
Wellness für Körper und Seele
Freuen Sie sich auf uneingeschränkten Zugang zu allen Spa-Bereichen. Lassen Sie in der Sauna und im Dampfbad Stress, Anspannung und Alltagssorgen hinter sich und genießen Sie anschließende Entspannung in der Ruhezone – vielleicht mit einem guten Buch. Im Pool können Sie entspannt Ihre Bahnen ziehen. In der Sunset Lounge stehen Smoothies, Snacks und weitere Gerichte zur Verfügung. Bademäntel und Handtücher werden gestellt.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen