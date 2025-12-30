Gutschein für einen Tag im Spa im Andaz Hotel gewinnen

Wir verlosen: zwei Gutscheine für einen Tag im Spa im Andaz samt Welcome-Drink im Wert von 96 Euro.

Wir verlosen: zwei Gutscheine für einen Tag im Spa im Andaz Hotel samt Welcome-Drink im Wert von 96 Euro. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist leider noch nicht möglich.

Einfach abschalten, durchatmen und neue Energie tanken: Mit dem Day-Spa des in Schwabing, finden Sie garantiert zur Ruhe.

Wellness für Körper und Seele

Freuen Sie sich auf uneingeschränkten Zugang zu allen . Lassen Sie in der Sauna und im Dampfbad Stress, Anspannung und Alltagssorgen hinter sich und genießen Sie anschließende Entspannung in der Ruhezone – vielleicht mit einem guten Buch. Im Pool können Sie entspannt Ihre Bahnen ziehen. In der Sunset Lounge stehen Smoothies, Snacks und weitere Gerichte zur Verfügung. Bademäntel und Handtücher werden gestellt.