Gutschein für einen Tag im Spa im Andaz Hotel gewinnen

Wir verlosen: zwei Gutscheine für einen Tag im Spa im Andaz samt Welcome-Drink im Wert von 96 Euro.
Maja Aralica |
Pool mit Sonnenuntergang im Andaz.
Pool mit Sonnenuntergang im Andaz.

Einfach abschalten, durchatmen und neue Energie tanken: Mit dem Day-Spa des Andaz Hotels in Schwabing, finden Sie garantiert zur Ruhe.

Wellness für Körper und Seele

Freuen Sie sich auf uneingeschränkten Zugang zu allen Spa-Bereichen. Lassen Sie in der Sauna und im Dampfbad Stress, Anspannung und Alltagssorgen hinter sich und genießen Sie anschließende Entspannung in der Ruhezone – vielleicht mit einem guten Buch. Im Pool können Sie entspannt Ihre Bahnen ziehen. In der Sunset Lounge stehen Smoothies, Snacks und weitere Gerichte zur Verfügung. Bademäntel und Handtücher werden gestellt.

 

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.