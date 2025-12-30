Gutschein für das Umadum gewinnen

Wir verlosen drei verschiedene Gutscheine für das Umadum im Werksviertel.

In einer Gondel über München – oder gar nur angeseilt für den extra Nervenkitzel

Mal die Perspektive zu wechseln ist immer eine gute Idee – im , dem Riesenrad im Werksviertel in der Atelierstraße 11, macht das besonders Spaß. Denn in knapp 80 Metern Höhe eröffnet sich ein völlig neuer Blick auf unsere Stadt.

Hoch über den Dächern

Aus der Vogelperspektive rücken vertraute Orte in die Ferne und wirken plötzlich ganz winzig. Ein Moment zum Abschalten und zum Seele baumeln lassen.

Ob mit einem Adrenalinkick auf einem Gitterboden stehend und mit Klettergurt angeseilt oder ein bisserl entspannter bei einer geschmackigen Brotzeit oder deftigen Weißwurst mit einem kühlen Weißbier in der Gondel – im Umadum bekommt man beides und dabei vor allem eine atemberaubende Aussicht.