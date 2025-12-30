AZ-Plus

Gutschein für das Umadum gewinnen

Wir verlosen drei verschiedene Gutscheine für das Umadum im Werksviertel.
Maja Aralica |
Das exklusive Weißwurst-Frühstück im Umadum.
Das exklusive Weißwurst-Frühstück im Umadum.

AZ-Vorteilswelt Logo Gewinnspiel: Umadum Werksviertel

Die Abendzeitung verlost drei verschiedene Gutschein für da Umadum im Werksviertel. 1 x exklusive Gondel (30 Min.) mit 4x Weißwurstessen, 1x exklusive Gondel (30 Min.) mit Brotzeitbrett für 4 Personen und 1x Sky-Thrill die Adrenalin Plattform für 2 Personen.
    Die Teilnahme ist bis Montag, 05.01., 12:00 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

In einer Gondel über München – oder gar nur angeseilt für den extra Nervenkitzel

Mal die Perspektive zu wechseln ist immer eine gute Idee – im Umadum, dem Riesenrad im Werksviertel in der Atelierstraße 11, macht das besonders Spaß. Denn in knapp 80 Metern Höhe eröffnet sich ein völlig neuer Blick auf unsere Stadt.

Hoch über den Dächern

Aus der Vogelperspektive rücken vertraute Orte in die Ferne und wirken plötzlich ganz winzig. Ein Moment zum Abschalten und zum Seele baumeln lassen.

Ob mit einem Adrenalinkick auf einem Gitterboden stehend und mit Klettergurt angeseilt oder ein bisserl entspannter bei einer geschmackigen Brotzeit oder deftigen Weißwurst mit einem kühlen Weißbier in der Gondel – im Umadum bekommt man beides und dabei vor allem eine atemberaubende Aussicht.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.