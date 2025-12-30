Gutschein für das Restaurant Ritter Lancelot gewinnen
Tafeln wie vor 450 Jahren: Das kann man im Ritter Lancelot in der Ganghoferstraße 74.
Mittelalterliches Menü: Eine Reise durch die Zeit – zumindest für den Gaumen
Etwa bei Vinschgerl mit Griebenschmalz, dann einer Rindfleischsuppe mit Gartengemüse, anschließend einem Lachsfilet auf Blattspinat und einer Hochrippe auf Schupfnudeln, danach einem Käsebrettl auf Früchten und zum krönenden Abschluss Apfel im Bierteig gebacken – und das ist nur eines der verschiedenen Sechs-Gänge-Menüs im Ritter Lancelot.
Dazu gibt es Livemusik und ein ritterliches Unterhaltungsprogramm. Gaudi ist also garantiert!
- Themen:
- Gaststätten und Restaurants
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen