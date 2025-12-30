AZ-Plus

Gutschein für das Restaurant Ritter Lancelot gewinnen

Wir verlosen einen Gutschein im Wert von 158€ für das Restaurant Ritter Lancelot.
Maja Aralica |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
An den rustikalen Holztischen fühlen Sie sich wie ein Ritter der Tafelrunde.
An den rustikalen Holztischen fühlen Sie sich wie ein Ritter der Tafelrunde. © Restaurant Ritter Lancelot

AZ-Vorteilswelt Logo Gewinnspiel: Restaurant Ritter Lancelot

Die Abendzeitung verlost einen Gutschein für das Restaurant Ritter Lancelot im Wert von 158 Euro.
Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist leider noch nicht möglich.

Tafeln wie vor 450 Jahren: Das kann man im Ritter Lancelot in der Ganghoferstraße 74.

Mittelalterliches Menü: Eine Reise durch die Zeit – zumindest für den Gaumen

Etwa bei Vinschgerl mit Griebenschmalz, dann einer Rindfleischsuppe mit Gartengemüse, anschließend einem Lachsfilet auf Blattspinat und einer Hochrippe auf Schupfnudeln, danach einem Käsebrettl auf Früchten und zum krönenden Abschluss Apfel im Bierteig gebacken – und das ist nur eines der verschiedenen Sechs-Gänge-Menüs im Ritter Lancelot.

Dazu gibt es Livemusik und ein ritterliches Unterhaltungsprogramm. Gaudi ist also garantiert! 

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.