Gutschein für das Restaurant Ritter Lancelot gewinnen

Wir verlosen einen Gutschein im Wert von 158€ für das Restaurant Ritter Lancelot.

An den rustikalen Holztischen fühlen Sie sich wie ein Ritter der Tafelrunde.

Die Abendzeitung verlost einen Gutschein für das Restaurant Ritter Lancelot im Wert von 158 Euro. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist leider noch nicht möglich.

Tafeln wie vor 450 Jahren: Das kann man im in der Ganghoferstraße 74.

Mittelalterliches Menü: Eine Reise durch die Zeit – zumindest für den Gaumen

Etwa bei Vinschgerl mit Griebenschmalz, dann einer Rindfleischsuppe mit Gartengemüse, anschließend einem Lachsfilet auf Blattspinat und einer Hochrippe auf Schupfnudeln, danach einem Käsebrettl auf Früchten und zum krönenden Abschluss Apfel im Bierteig gebacken – und das ist nur eines der verschiedenen Sechs-Gänge-Menüs im Ritter Lancelot.

Dazu gibt es Livemusik und ein ritterliches Unterhaltungsprogramm. Gaudi ist also garantiert!