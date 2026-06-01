Tickets für die Gitarrenlegende Pat Metheny gewinnen
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Pat Metheny zählt seit Jahrzehnten zu den prägendsten Gitarristen des modernen Jazz – ein Ausnahmemusiker, der technische Meisterschaft, unerschöpfliche Neugier und starken Ausdruck wie kaum ein anderer vereint. Am 17. Juni 2026 gastiert er mit den JazzNights in der Isarphilharmonie München, und die Abendzeitung verlost 2 x 2 Tickets für diesen Abend.
Im Mittelpunkt der Show steht sein neues Album "Side-Eye III+" die erste Studioarbeit seit sechs Jahren. Für die Aufnahmen hat Metheny seine Kernbesetzung aus Chris Fishman (Piano/Keyboards) und Joe Dyson (Drums) um Bassist Jermaine Paul sowie Percussionist und Sänger Leonard Patton erweitert. Das fünfköpfige Line-Up stellt für ihn einen Blick in die Zukunft seines Side-Eye-Projekts dar: Weil das neue Material im Trio-Format live nicht befriedigend reproduzierbar ist, suchte er neue Herangehensweisen – und wer Metheny kennt, weiß, wie viel kreative Energie solche Herausforderungen bei ihm freisetzen.
Der in Missouri geborene Gitarrist entdeckte seine Liebe zur Musik früh: Mit acht Jahren begann er Trompete zu spielen, mit zwölf wechselte er zur Gitarre. Bereits mit 15 stand er regelmäßig mit den besten Jazzmusikern Kansas Citys auf der Bühne. Seinen internationalen Durchbruch feierte er 1974 an der Seite des Vibrafonisten Gary Burton – und mit seinem Debütalbum "Bright Size Life" (1975) erneuerte er den Klang der Jazzgitarre grundlegend.
Seitdem bewegt sich Metheny wie selbstverständlich zwischen Genres und Klangwelten, arbeitete mit Ikonen wie Ornette Coleman, Herbie Hancock oder David Bowie und lotete stets die technischen Grenzen seines Instruments neu aus – bis hin zur 42-saitigen Pikasso-Gitarre. 20 Grammy Awards, drei Goldalben und die Aufnahme in die DownBeat Hall of Fame sprechen für sich.
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