Bayerische Wurzeln und moderner Zeitgeist im Hotel Gutsgasthof Stangl: Gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit mit Frühstück und Drei-Gänge-Abendmenü inklusive Getränken.

27. November 2026 - 00:00 Uhr

Im Hotel Gutsgasthof Stangl steht das Wohlbefinden der Gäste an erster Stelle.

Hier mitmachen und gewinnen

Zu gewinnen gibt es zwei Übernachtungen für zwei Personen mit Frühstück an beiden Tagen, ein 3-Gänge-Abendmenü inklusive Getränken nach Wahl des Hauses und am zweiten Abend ein gemütlicher Barbesuch mit zwei Getränken und einem Snack. Einlösbar im März und April 2027. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Manche Orte besucht man, andere bleiben in Erinnerung. Der in Neufarn vor den Toren Münchens gehört zu Letzteren. Seit 1827 wird hier Gastlichkeit gelebt. Echt und mit einem feinen Gespür für das Besondere. Ein Haus mit Geschichte, das Tradition liebt, ohne stehen zu bleiben. Mit charmanten Jugendstilzimmern, modernem Wohnkomfort und vielen kleinen Lieblingsplätzen zum Ankommen, Durchatmen und Wohlfühlen.

Elegant und stilvoll speisen im Hotel Gutsgasthof Stangl. © Hotel Gutsgasthof Stangl

Hier wird aus Genuss Lebensfreude

Und dann wäre da noch die Küche: bayerisch verwurzelt, kreativ interpretiert und immer mit Liebe zum guten Geschmack. Ob gemütlich in einer der Stuben mit zeitgemäßem Charme, entspannt im loungigen Sommergarten oder bei einem Glas Wein an der Bar – beim wird aus Genuss schnell ein kleines Stück Lebensfreude.

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Was das Haus so besonders macht? Die Menschen. Sie sind Gastgeber aus Leidenschaft, die nicht einfach nur Zimmer und gutes Essen bieten, sondern ihren Gästen das Gefühl vermitteln, willkommen zu sein.