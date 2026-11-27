Gewinnen Sie zwei Übernachtungen für zwei Personen im Hotel Gutsgasthof Stangl
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Manche Orte besucht man, andere bleiben in Erinnerung. Der Hotel Gutsgasthof Stangl in Neufarn vor den Toren Münchens gehört zu Letzteren. Seit 1827 wird hier Gastlichkeit gelebt. Echt und mit einem feinen Gespür für das Besondere. Ein Haus mit Geschichte, das Tradition liebt, ohne stehen zu bleiben. Mit charmanten Jugendstilzimmern, modernem Wohnkomfort und vielen kleinen Lieblingsplätzen zum Ankommen, Durchatmen und Wohlfühlen.
Hier wird aus Genuss Lebensfreude
Und dann wäre da noch die Küche: bayerisch verwurzelt, kreativ interpretiert und immer mit Liebe zum guten Geschmack. Ob gemütlich in einer der Stuben mit zeitgemäßem Charme, entspannt im loungigen Sommergarten oder bei einem Glas Wein an der Bar – beim Stanglwird aus Genuss schnell ein kleines Stück Lebensfreude.
Was das Haus so besonders macht? Die Menschen. Sie sind Gastgeber aus Leidenschaft, die nicht einfach nur Zimmer und gutes Essen bieten, sondern ihren Gästen das Gefühl vermitteln, willkommen zu sein.
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