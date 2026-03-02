Gewinnen Sie zwei Skitickets für das Skigebiet Oberjoch

In Zusammenarbeit mit den Bergbahnen Hindelang-Oberjoch verlost die AZ 3 x 2 Tagestickets für das Skigebiet Oberjoch. Jetzt mitmachen und gewinnen.

02. März 2026 - 14:52 Uhr

Das Skigebiet Oberjoch in Bad Hindelang gehört zu den besten Familienskigebieten Deutschlands. Jetzt gab es erneut eine Auszeichnung.

Großer Jubel in Bad Hindelang in den Allgäuer Hochalpen: Das Skigebiet Oberjoch hat bei einer Bewertung des Wintersport-Portals "SnowOnline" seine Spitzenposition als herausragendes Familienskigebiet behauptet. Das bekannte Online-Portal stufte das Skigebiet Oberjoch als "Top 10 Deutschland – Familienskigebiet" ein.

Perfekte Pisten für jedes Können

Dass Familien im Skigebiet Oberjoch auf ihre Kosten kommen, erkannte der Deutsche Skiverband bereits 2013, als der DSV den Wintersportort in Bad Hindelang als "Bestes Familienskigebiet im Alpenraum" auszeichnete. Mit 35 bestens präparierten Pistenkilometern, vier modernen Sesselbahnen sowie dem Schlepplift am Iseler bietet das Skigebiet Oberjoch perfekte Bedingungen für Familien, Einsteiger und sportliche Fahrer.

Der Lift am Iseler ist kein vergessenes Relikt aus früheren Zeiten, sondern Nostalgie pur: Seit der Inbetriebnahme 1943 als erster Lift Deutschlands gilt das Skigebiet Oberjoch als die "Wiege des deutschen Skisports". Am Lift und der Iselerbahn können Skifahrer immer donnerstags (17.30 – 21 Uhr) "Nachtskifahren".

Mehr als nur Skifahren

In der Bewertung hervorgehoben hat "SnowOnline" das 20.000 Quadratmeter große "Schneekinderland" an der Iseler-Talstation. Förderbänder, Übungsflächen, kindgerechte Parcours und fachgerechte Betreuung garantieren den sicheren Einstieg in den Wintersport. Alle Bahnen sind von 8.30 Uhr bis 16 Uhr in Betrieb. Die Wiedhagbahn befördert auch Fußgänger.

Zahlreiche Hütten servieren heimische Spezialitäten.