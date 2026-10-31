Gewinnen Sie vier Tageskarten für die Europa Therme in Bad Füssing
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Rund 3000 Quadratmeter Thermenlandschaft, 17 Pools (von Hallen- und Freiluftbecken über einen 120-Meter-Strömungskanal bis zum Schwefel-Gas-Becken) und eine moderne Saunalandschaft: Die Europa Therme direkt am Kurpark von Bad Füssing zählt zu den größten Thermen Bayerns.
Nicht nur herrlich planschen, schwitzen und Massagen genießen kann man dort, sondern auch den Körper stärken. Denn das Thermalwasser, das aus rund 1000 Metern Tiefe heiß heraufsprudelt, beinhaltet Hydrogencarbonat, Chlorid, Natrium, Calcium, Magnesium, Fluorid und Schwefel- und Kohlensäureverbindungen.
Planschen gegen Rückenweh
Wärme, Mineralstoffe und Schwefel sollen Durchblutung, Muskulatur und Gelenke unterstützen. Medizinisch angewendet wird das Thermalwasser besonders bei Rheuma, Gelenk-, Rücken- oder Muskelbeschwerden. Aber auch, wenn man keine Zipperlein hat, kann man die Zeit in der Therme genießen: Im Aero-Salzum, einer kleinen Salzgrotte, herrscht ein Klima wie an der Meeresküste, im Vital-Massage-Studio kann man sich bei Aromaöl-, Ganzkörper- und Hot-Stone-Massagen entspannen.
Aus München ist die Europa Therme in Bad Füssing leicht erreichbar: mit dem Auto über die A94 in rund eineinhalb Stunden. Oder per Direktbuslinie 6207 ab Hauptbahnhof ohne Umstieg in weniger als zwei Stunden
Das Thermalbad ist täglich geöffnet (Mo, Mi, Fr bis 21 Uhr, sonst bis 19 Uhr). Kinder unter drei Jahren haben keinen Zutritt.
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