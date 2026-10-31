Gewinnen Sie vier Tageskarten für die Europa Therme in Bad Füssing

Die Europa Therme direkt am Kurpark von Bad Füssing zählt zu den größten Thermen Bayerns. Wir verlosen 5 x 4 Tageskarten, jetzt mitmachen und gewinnen.

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Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Rund 3000 Quadratmeter Thermenlandschaft, 17 Pools (von Hallen- und Freiluftbecken über einen 120-Meter-Strömungskanal bis zum Schwefel-Gas-Becken) und eine moderne Saunalandschaft: Die direkt am Kurpark von Bad Füssing zählt zu den größten Thermen Bayerns.

17 Thermalwasserbecken bietet die Europa Therme in Bad Füssing. Die Pools sind 27 bis 40 Grad warm. © Europa Therme

Nicht nur herrlich planschen, schwitzen und Massagen genießen kann man dort, sondern auch den Körper stärken. Denn das Thermalwasser, das aus rund 1000 Metern Tiefe heiß heraufsprudelt, beinhaltet Hydrogencarbonat, Chlorid, Natrium, Calcium, Magnesium, Fluorid und Schwefel- und Kohlensäureverbindungen.

Auch massieren lassen kann man sich – und danach herrlich im Bademantel entspannen. © Europa Therme

Planschen gegen Rückenweh

Wärme, Mineralstoffe und Schwefel sollen Durchblutung, Muskulatur und Gelenke unterstützen. Medizinisch angewendet wird das Thermalwasser besonders bei Rheuma, Gelenk-, Rücken- oder Muskelbeschwerden. Aber auch, wenn man keine Zipperlein hat, kann man die Zeit in der Therme genießen: Im Aero-Salzum, einer kleinen Salzgrotte, herrscht ein Klima wie an der Meeresküste, im Vital-Massage-Studio kann man sich bei Aromaöl-, Ganzkörper- und Hot-Stone-Massagen entspannen.

Aus München ist die in Bad Füssing leicht erreichbar: mit dem Auto über die A94 in rund eineinhalb Stunden. Oder per Direktbuslinie 6207 ab Hauptbahnhof ohne Umstieg in weniger als zwei Stunden

Das Thermalbad ist täglich geöffnet (Mo, Mi, Fr bis 21 Uhr, sonst bis 19 Uhr). Kinder unter drei Jahren haben keinen Zutritt.